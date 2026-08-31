Děti se po prázdninách vracejí do školních lavic. Vy se letos poprvé nevrátíte s nimi, protože sama čekáte miminko. Je zvláštní sledovat blížící se začátek školního roku zvenčí?
Hrozně zvláštní. Vidím třeba na Instagramu, jak se jiné učitelky už připravují, sbírají inspiraci a nápady, a říkám si, že mě tohle letos úplně mine. Pořád se ale do příprav částečně zapojuju, protože tvořím materiály pro učitele. Jen je divné vědět, že v září nenastoupím. Zároveň se těším na novou roli a na to, co přinese.
Dětem o prázdninách většinou škola moc nechybí. Co vám?
Mně chybějí spíš děti, těch mých pětadvacet. (úsměv)
Mrzí mě, jak se dospělí někdy do učitelů strefují. Že bereme spoustu peněz, co bychom víc chtěli, ještě s tím volnem, které máme. A mohla bych pokračovat.