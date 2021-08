Láska jako z románu. Potkala ho ve dvanácti a nyní s ním čeká dítě

Když se nyní sedmadvacetiletá Jami Bouwerová zamilovala do svého partnera, bylo jí teprve dvanáct. On byl o šestnáct let starší, ale už tehdy věřila, že spolu jednou budou žít. Počkala si na svého vyvoleného několik let a nyní spolu čekají prvního potomka. Cesta ke společnému žití ovšem byla trnitá.