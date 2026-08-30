Kdysi řekla: „Čtení knih je druh úniku do jiného světa. Je to jako jet na dovolenou.“ Spisovatelka Rosamunde Pilcherová prostřednictvím svých romantických knih a filmů, které podle nich byly natočeny, „posílala“ do milovaného Cornwallu odpočívat miliony čtenářek. Patřila mezi ně i britská královna Alžběta II. Pozoruhodné je, že sama Rosamunde do svého vlastního života vášeň příliš nepustila.
Nesmírně mě opájelo vědomí, že jsem si na všechno vydělala sama. Jistotu, že jste soběstačná, považuju za jeden z nejdůležitějších pilířů sebevědomí ženy.