Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Život Rosamunde Pilcherové: své děti láskou nezahrnovala, kouřila až 90 cigaret denně

  20:00

Fotogalerie8 Premium

Rosamunde Pilcherová psala romantické příběhy, sama byla pragmatička. | foto: Mike Goldwater / AlamyProfimedia.cz

Jméno britské spisovatelky Rosamunde Pilcherové je téměř synonymem pro romantickou červenou knihovnu. Jejích zamilovaných knížek se prodalo kolem šedesáti milionů výtisků. Ona sama ale brala život spíš rozumem než přes city.

Kdysi řekla: „Čtení knih je druh úniku do jiného světa. Je to jako jet na dovolenou.“ Spisovatelka Rosamunde Pilcherová prostřednictvím svých romantických knih a filmů, které podle nich byly natočeny, „posílala“ do milovaného Cornwallu odpočívat miliony čtenářek. Patřila mezi ně i britská královna Alžběta II. Pozoruhodné je, že sama Rosamunde do svého vlastního života vášeň příliš nepustila.

Nesmírně mě opájelo vědomí, že jsem si na všechno vydělala sama. Jistotu, že jste soběstačná, považuju za jeden z nejdůležitějších pilířů sebevědomí ženy.

Rosamunde Pilcherová

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami

Demi je ve světě stále populárnější.

Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie

Bikiny byly zapovězeny na plážích ve Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku i...

Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....

Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou

Dokonalé tělo slavné moderátorky.

Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...

KVÍZ: Lidské tělo pod lupou: Kolik zajímavostí o něm znáte?

Ilustrační fotografie

Lidské tělo skrývá spoustu překvapivých funkcí, zvláštností i rekordů. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v anatomii a fungování vlastního organismu. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 3. 9....

Život Rosamunde Pilcherové: své děti láskou nezahrnovala, kouřila až 90 cigaret denně

Premium
Rosamunde Pilcherová psala romantické příběhy, sama byla pragmatička.

Jméno britské spisovatelky Rosamunde Pilcherové je téměř synonymem pro romantickou červenou knihovnu. Jejích zamilovaných knížek se prodalo kolem šedesáti milionů výtisků. Ona sama ale brala život...

30. srpna 2026

Ženu pálila žáha, ve skutečnosti šlo o vážnou nemoc

Pálila ji žáha, ale za jejími potížemi bylo něco mnohem vážnějšího.

Victoria Rodwellová byla ještě před časem energická žena, která překonávala osobní rekordy a sport byl její největší vášní stejně jako práce profesorky. Pak začala mít problémy s polykáním a pálením...

30. srpna 2026  11:32

Lékařka o osamělosti ve stáří: Neradi si ji přiznáváme, může škodit jako vysoký tlak

Premium
Iva Holmerová

„Pocit osamělosti je nejlepší řešit i tím, že někomu dalšímu sám nabídnu pomoc,“ říká docentka Iva Holmerová, která řídí Gerontologické centrum v Praze. Jak může praktický lékař předepsat seniorům...

30. srpna 2026

Proč elektrokolo prospívá zdraví? Pomůže, ale práci za vás neodvede

Ilustrační snímek

Mají pověst dopravního prostředku pro ty, komu se nechce hýbat. Vědecké studie však ukazují, že při správném používání mohou být elektrokola účinným pomocníkem při hubnutí i zlepšování kondice.

30. srpna 2026

Jen o pár stupňů víc. I v létě si v sauně perfektně odpočinete

Ilustrační snímek

Chodíte do sauny hlavně v chladných měsících? Chyba. I nyní má její návštěva smysl – přinese vám nečekanou úlevu a pomůže vám lépe zvládat letní vedra, vysvětluje fitness instruktor Petr Špinar.

30. srpna 2026

Bar Refaeli: Kráska, které podlehl i DiCaprio

Kráska Bar Refaeli

Jednačtyřicetiletá Bar Refaeli se proslavila nejen svým vztahem s krasavcem hercem Leonardem DiCapriem, ale také svým půvabem a v neposlední řadě i krácením daní. Podívejte se do naší galerie, jak to...

30. srpna 2026

Ticho jako začátek konce. Kdy vztah bez hádek neznamená záchranu lásky

Ilustrační snímek

Pro mnohé to může vypadat jako ideální stav. Žádné hádky, vztah bez jediné výčitky a doma klid. Často je však ticho mezi partnery začátkem konce. Je signálem, že jeden z partnerů už lásku vzdal. Jak...

30. srpna 2026

Barefoot boty mohou pomoci, ale i uškodit. Kdo by je neměl nosit

ilustrační snímek

V posledních letech se stále větší oblibě těší takzvaná bosá chůze. Barefoot boty však nejsou pro každého. Pro koho jsou vhodné a kdy se jim naopak raději vyhnout? Ne všechno, co je moderní, je totiž...

30. srpna 2026

Ženě je přáno, rodí jen dvojčata a trojčata

Mandi Oldani

Američanka Mandi Oldani vždy toužila po velké rodině. Plánovala minimálně čtyři děti, ale měla za to, že bude také čtyřikrát těhotná. Místo toho s ní měl však osud jiné plány a nakonec došlo jen na...

29. srpna 2026  11:29

Prospěte se k vytoužené postavě. Kolik hodin v peřinách bude stačit?

Ilustrační snímek

Spánek skutečně může s kily pomoct. Věřte nebo ne, se správnou délkou nočního odpočinku a vhodnými recepty v každodenním jídelníčku se dá přes noc něco shodit.

29. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jejich přátelství bylo jen naoko. Slavné hvězdy, které se v soukromí nesnášely

Někdy si to holt nesedne a ani slavné VIP se nemohou vystát.

Nic není tak růžové, jak se mnohdy na první pohled může zdát. A stejně jako sociální sítě, klamou i herecké výkony mezi kolegy na televizních obrazovkách. Podívejte se, kdo před kamerou musel hrát...

29. srpna 2026

Mnohem víc než spisovatelka jsem otrok, říká o práci z domu Zuzana Hubeňáková

Zuzana Hubeňáková

Humor má v krvi, sarkasmus v malíku a na nudu nemá čas. Spisovatelka Zuzana Hubeňáková o cestě z korporátu ke psaní, o práci scenáristky soutěže Na lovu, o rodinném životě plném zvířat i o tom, že s...

29. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.