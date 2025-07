Část 1/5

Vím, řeknete si, že je to povrchní, ale někde v hloubi s tím nejspíš bojujeme všechny. Ačkoli žijeme v jednadvacátém století a nikdo by nahlas nepřiznal souzení ostatních podle rasy, věku či pohlaví, stejně cítíme, že podstata se nezměnila.

Ženská ve středním věku proto často začíná ztrácet sebevědomí. Jak to, že když přijdu do místnosti, nezvednou se všechny oči? Jak to, že je najednou větší problém najít zaměstnání nebo přítele? A pak se podívám do zrcadla – nic mi nesluší tak jako dřív.

V obličeji se začínám podobat své sedmdesátileté mamce víc než sama sobě před dvaceti lety. Vlasy jsou nějaké řídké a o postavě ani nebudu mluvit… Do plavek se letos rozhodně nesvléknu!

Mám se ostříhat na kluka, přestat se malovat, natáhnout si šedé manšestráky a stát se definitivně neviditelnou osobou? Nebo se mám zoufale snažit přirozený vývoj zpomalit? Ať se vedou jakékoli řečičky, kult mládí je v nás ženách stejně hluboko zakořeněný jako kult úspěchu u mužů.

Starší holka cítí v chování ostatních (včetně mladších holek) jistou shovívavost – asi stejně jako sympatický kluk, který pracuje jako pokladní v supermarketu. Je to smutné a nefér? Je! A na sebevědomí nám to rozhodně nepřidá. Jasně, víme, že s přibývajícím věkem bychom se konečně měly cítit dobře ve své kůži… To je pěkná teorie, ale jak to udělat?