Političky státům během pandemie svědčí. Moldavsko sází na Maiu Sanduovou

Po celém světě v době eskalující pandemie koronaviru září ženy jakožto mimořádné krizové manažerky a vůdkyně. Od Německa po Nový Zéland ukazují, že jsou schopné přijímat jasná řešení, jednají empaticky, komunikují přímo, probouzejí solidaritu. Dělají přesně to, co se v krizi třeba, a co lidé od svých vůdců očekávají. Navíc, protože jsou ženami, neignorují problémy, kterým musí čelit ženy.



„Přesto, že břímě pandemie padá na všechny, je tu několik aspektů, které vyžadují specifický přístup, například bezpečné porodnictví, dopad uzavření škol na ženy jako na primární pečovatelky a jeho souvislost s pracovním životem,“ řekla Vjosa Osmani, prezidentka Kosova magazínu UN Women. Právnička, bývalá profesorka a matka dvou dívek si vysloužila velké uznání za profesionalitu, se kterou vedla svou zemi krizí.