Z celoevropských průzkumů vyplynulo, že Češi v porovnání s ostatními národy používají antiperspiranty výrazně méně. Pravidelně je kupuje šest z deseti domácností. Naopak spolu se Slováky jsme světovými rekordmany ve spotřebě tatarské omáčky. Je těžší udělat reklamu tatarce, nebo novému celotělovému deodorantu?
Jsem rád, že jsme se rozhodli přinést v tomhle segmentu něco nového. Pouze dvě procenta tělesného potu totiž produkujeme přes podpaží a zbylých devadesát osm moc neřešíme. Přitom to množství je opravdu velké, sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem při dvouhodinové jízdě na kole ztratil dvě kila váhy… Tuhle skutečnost jsme chtěli reflektovat i našimi deodoranty a pod značkou Dove nově nabízíme dva celotělové produkty s vůní maliny a růže a levandule. Využívají technologii se zinkovým komplexem, která pomáhá neutralizovat zápach a předcházet jeho vzniku. Přirozené pocení jako takové však neomezují.
Až osmdesát sedm procent komplimentů, které dívkám dáváme, se zaměřuje na jejich vzhled. Oproti tomu jen devět procent oceňuje jejich schopnosti.