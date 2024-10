Nefoťte penisy, nejsme ornitoložky. Ženy loví na seznamkách jiné přednosti

Část 1/4

Každá má svého ptáčka

„Seznamku mažu, raději budu sama. Za pár dní bych mohla z fotek cizích penisů uspořádat výstavu. To je vždycky stejně: ahoj, jak se máš a lup, tady máš mého ptáka, není zač. Copak jsem nějaká ornitoložka?“ stěžovala si mi kdysi dramaticky známá.

Na internetu se snažila seznamovat v etapách, které vždy skončily stejně: znechucením, beznadějí a smazáním aplikace. Dobrým adeptem na seznamování se po internetu nejspíš tedy nakonec nebude.

„Ti, kdo jsou single delší dobu a touží po vztahu, se dělí podle mých zkušeností z praxe do dvou kategorií – těch, kteří cestu seznámení se po internetu vnímají jako jasnou a přirozenou šanci na to získat partnera, a vstupuji do toho otevřeně. A na ty, kteří v sobě zápasí stále s nějakými předsudky a mají v sobě psychický blok vůči této formě seznamování. Ten je pak příčinou i neúspěšných pokusů a posilování potvrzení toho, že to není dobrá cesta. Vnímám své klienty v tomto ohledu jako dva ‚vyhraněné‘ tábory, skoro neexistuje neutrální postoj,“ uvedla psycholožka a párová terapeutka Jitka Douchová.

Vraťme se však k nevyžádaným fotkám. Známá není nijak vyzývavá, ale je přirozeně krásná a přitažlivá, zdravě sebevědomá a mužům velmi sympatická. Její fotky nijak neevokují, že by chtěla komunikovat v erotickém kontextu a na profilu měla uvedeno, že nemá zájem o známosti na jednu noc nebo pouze o sex. Tak proč se to děje?

„Bohužel, ženy se s tímto v dnešní době setkávají velmi často. Podle průzkumu Pew Reaserch publikovaném v roce 2023 se s nevyžádanou komunikací sexualizovaného typu (včetně právě nevhodných obrázků) setkalo 56 % žen ve věku 18 až 49 let, ve věku 50+ pak 36 %,“ uvedla zakladatelka a ředitelka seznamovací agentury Date2k Kristýna Mertlová s tím, že ženy se s takovým chováním setkávají nejen na seznamkách, ale třeba i na sociálních sítích.

Proč mají muži potřebu své intimní fotky rozesílat do světa? Kdo jim vlastně řekl, že na seznamky chodíme právě pro toto? Jejich motivaci paušalizovat nemůžeme, vždy to záleží na osobním nastavení, ale pár důvodů by se našlo.

„Někdo má opravdu potřebu exhibicionizmu a vlastně ho sexuálně nevzrušujeme my konkrétně, ale jen fakt, že ho někdo vidí nahého (a je celkem jedno, kdo to je). U jiných je to nepochopení toku konverzace, kdy obyčejnou úvodní konverzaci či flirtování automaticky muž vnímá jako zájem o intimitu, a proto se domnívá, že zaslání takových fotek je v pořádku, nebo dokonce vítané. Někteří muži zase opravdu nerozumějí tomu, že takové chování je obtěžující a nepřijatelné (může to být způsobeno špatnými vzory, nedostatkem vzdělání o hranicích nebo třeba tím, že se zatím nesetkali s negativními důsledky tohoto chování). U jiných se jedná o akt dominance a snahu nastavit vlastní dynamiku konverzace a takový ‚první test‘. A pak jsou tací, kteří opravdu vnímají zaslání takové fotografie jako první krok k sexu nebo minimálně vyzvání potenciální partnerky k zaslání jejích podobně laděných fotek,“ shrnuje praxi Kristýna Mertlová.

Některé potěší pocit síly a kontroly, který si posláním fotky navodí. Jiné těší i urážky a negativní reakce, které se na ně od protějšku navalí. Svou roli v tom hraje také podvědomí, primitivní vzorce, které muže nutí předvést se před „samičkou“, a samozřejmě je tu hra ega. „Penis je pro muže symbolem mužnosti, jeho potence, je to svým způsobem potvrzení jeho ega. Ti, kteří posílají takovéto fotky, skrývají svou vnitřní a emoční slabost za symbol své mužnosti,“ míní psycholožka Jitka Douchová.

„Zároveň tím dávají najevo své vztahové preference. Nabízejí primárně sexuální vztah, a ne závazný vztah pro život. Vyjadřují tak svůj hodnotový žebříček, svou živočišnost, ale je tam hodně skrývání svého vnitřku,“ upozornila. Ona sama se však ve své praxi s takovými problémy svých klientek příliš často nesetkává.