Před časem mě pobavila odpověď české političky Evy Decroix pánovi, který dělal na Facebooku trapné narážky na její pokročilý věk (považte, je jí už přes čtyřicet!). „Já su v poho s urážkami na svůj věk i vzhled. Protože miluji život takový, jaký je, neurážejí mě. Ztrácíš čas, frajere.“
Urážet ženy v politice je něco jako sport hlupáků – a platí to bohužel pro všechny politické směry a názory. I sebevíc vzdělaný a kultivovaný muž se dokáže proměnit v tupého burana, když jde o veřejně činnou ženu, kterou nemá rád. Najednou nemá problém urážet ji kvůli věku, váze, barvě vlasů…
Nedovedu si něco podobného představit v době před sociálními sítěmi (a ano, já si tu dobu pamatuju!). Říct tenkrát ženě, že je stará a tlustá? To byste se vyřadili ze slušné společnosti. A teď to leckdo považuje za hrdinné vyjádření politického názoru? Co se stalo s našimi mozky? Chlap, který píše podobné věci ženě, se pro mě automaticky vyřazuje z diskuze.
O to víc mě ale šokuje, že to dokážeme i my ženy. I když – „dokážeme“ možná není dostatečně výstižný výraz. Hodnocení jiných žen je pro nás stejně přirozené jako dýchat vzduch a pít vodu. Čím to je, že na sobě navzájem často nenecháme nit suchou?