Podle prastaré moudrosti nemáme činit druhým to, co by vadilo nám… No jasně, hezká teorie, ale někdy se nedá odolat. Třeba pozorovat a hodnotit ostatní holky, to je pro některé z nás zábava těžkého kalibru. Nad tím, proč to není dobrý nápad, se pro časopis Žena a život zamýšlí Karolina Ponocná Kamberská.
Před časem mě pobavila odpověď české političky Evy Decroix pánovi, který dělal na Facebooku trapné narážky na její pokročilý věk (považte, je jí už přes čtyřicet!). „Já su v poho s urážkami na svůj věk i vzhled. Protože miluji život takový, jaký je, neurážejí mě. Ztrácíš čas, frajere.“

Urážet ženy v politice je něco jako sport hlupáků – a platí to bohužel pro všechny politické směry a názory. I sebevíc vzdělaný a kultivovaný muž se dokáže proměnit v tupého burana, když jde o veřejně činnou ženu, kterou nemá rád. Najednou nemá problém urážet ji kvůli věku, váze, barvě vlasů…

Stereotypy mohou uklidňovat, ale pozor: je to past. Jak se jich zbavit?

Nedovedu si něco podobného představit v době před sociálními sítěmi (a ano, já si tu dobu pamatuju!). Říct tenkrát ženě, že je stará a tlustá? To byste se vyřadili ze slušné společnosti. A teď to leckdo považuje za hrdinné vyjádření politického názoru? Co se stalo s našimi mozky? Chlap, který píše podobné věci ženě, se pro mě automaticky vyřazuje z diskuze.

O to víc mě ale šokuje, že to dokážeme i my ženy. I když – „dokážeme“ možná není dostatečně výstižný výraz. Hodnocení jiných žen je pro nás stejně přirozené jako dýchat vzduch a pít vodu. Čím to je, že na sobě navzájem často nenecháme nit suchou?



