Můžou budovat impérium i tančit po nocích. Ženy jako vládkyně svého života

Ještě docela nedávno byly ženy považovány za jednodušší bytosti, jejichž posláním je rodit děti, uklízet dům a péct bábovky. Svět však za posledních sto let prošel velkou proměnou, kterou u nás navíc poznamenal socialistický model rodiny. Jak vidí proměnu života žen v posledních desetiletích Karolina Ponocná Kamberská z časopisu Žena a život?
Za „socíku“ pracovaly skoro všechny ženy – jak moderní! Jen se nějak nepovedlo vysvětlit většině mužů, že když oba dělají osm hodin denně, nedává smysl nechat na ženě kompletní péči o domácnost.

Naše pracující mámy v osmdesátkách působily jako vystresovaný uzlíček nervů, jak se zoufale snažily stihnout obě směny. A my dcery jsme je sledovaly s pocitem, že být „moderní pracující žena“ nevypadá jako cesta ke štěstí.

Dnes naše dvacetileté dcery pro změnu nechápou, proč nám feminismus přijde občas kontraproduktivní. Ano, můžeme všechno, nikdy v historii neměly ženy takovou svobodu. Ale nezvládneme být vším najednou. Musíme si vybrat cestu, která je „ta naše“, a další možnosti odsunout do pozadí.

Ženy mají vše, co chtěly, přesto nejsou šťastné. Vinit feminismus není fér

Chcete trávit život spíš zaštipováním růží, anebo lezením po horách? Adoptovat děti z dětských domovů, nebo zachraňovat divokou zvěř v Tanzanii? Baví vás učit karate, anebo je pro vás důležitější mít vyžehlené ubrusy a povlečení? Chcete trávit víkendy na výletech s rodinou, nebo po nocích tančit a přes den spát, než zas v pondělí navléknete seriózní kostýmek? Tak to uděláte – vyberete si.

Jste přece svobodná a můžete dělat cokoli. Ale co to? Jakmile si vyberete svou cestu, z vašeho okolí se stane porota, která vás sleduje ostřížím zrakem a pečlivě vás hodnotí. Že by pozůstatek z dob, kdy holka, která chtěla jít na univerzitu, byla považována za divnou?

Co tedy dnes můžete – a nemusíte?



