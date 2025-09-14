Za „socíku“ pracovaly skoro všechny ženy – jak moderní! Jen se nějak nepovedlo vysvětlit většině mužů, že když oba dělají osm hodin denně, nedává smysl nechat na ženě kompletní péči o domácnost.
Naše pracující mámy v osmdesátkách působily jako vystresovaný uzlíček nervů, jak se zoufale snažily stihnout obě směny. A my dcery jsme je sledovaly s pocitem, že být „moderní pracující žena“ nevypadá jako cesta ke štěstí.
Dnes naše dvacetileté dcery pro změnu nechápou, proč nám feminismus přijde občas kontraproduktivní. Ano, můžeme všechno, nikdy v historii neměly ženy takovou svobodu. Ale nezvládneme být vším najednou. Musíme si vybrat cestu, která je „ta naše“, a další možnosti odsunout do pozadí.
Ženy mají vše, co chtěly, přesto nejsou šťastné. Vinit feminismus není fér
Chcete trávit život spíš zaštipováním růží, anebo lezením po horách? Adoptovat děti z dětských domovů, nebo zachraňovat divokou zvěř v Tanzanii? Baví vás učit karate, anebo je pro vás důležitější mít vyžehlené ubrusy a povlečení? Chcete trávit víkendy na výletech s rodinou, nebo po nocích tančit a přes den spát, než zas v pondělí navléknete seriózní kostýmek? Tak to uděláte – vyberete si.
Jste přece svobodná a můžete dělat cokoli. Ale co to? Jakmile si vyberete svou cestu, z vašeho okolí se stane porota, která vás sleduje ostřížím zrakem a pečlivě vás hodnotí. Že by pozůstatek z dob, kdy holka, která chtěla jít na univerzitu, byla považována za divnou?
Co tedy dnes můžete – a nemusíte?