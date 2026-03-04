Hodná holčička, drsná válečnice nebo femme fatale? Ženskost není jen jedna

Co je ženskost? Rudá rtěnka, vysoké podpatky, květované šaty? Není to povrchní? Je! Tak druhý pokus: touha hnízdit a pečovat, empatie, radost z pěstování květin a vaření? Hm, ani tohle nám stačit nebude, že? Není to celé tak trochu složitější?, ptá se Karolina Ponocná Kamberská.
Část 1/4
Ilustrační snímek

Když nedávno pražský arcibiskup Jan Graubner použil při zádušní mši slova „zženštilá doba“, celý český internet nadskočil, protože v kontextu jeho kázání to znělo prostě jako… posměšek. Nejspíš mu nedošlo, jaký poprask jeho slova způsobí.

Asi chtěl jen říct, že naše doba potřebuje méně citlivosti a více pevnosti (aspoň to tak vypadá ze zbytku textu). Jenže jeho výrok zapadl do celkového pocitu, že v dnešní době je ženskost něco, čím je radno pohrdat. Něco, čeho už si neumějí vážit ani zarytí konzervativci.

Žena, to věčné dítě!

Tradiční pojetí ženskosti si vysloužilo kritiku řady bojovnic za ženská práva. Už matky zakladatelky feministického hnutí – Simone de Beauvoir nebo Betty Friedan – nám vysvětlily, že koncept ženskosti vymysleli chlapi, aby nás mohli snáze ovládat.

Viděly v něm soubor vlastností dobré služky: měkkost, poddajnost, pokoru, oddanost rodině, tichý sladký hlas. Dlouhé šaty a sukně (těžko se v nich utíká a ještě těžší je v nich někoho nakopat). Načesané vlasy a nalíčený obličej (jsme tady přece proto, abychom se líbily – co na tom, že tím ztratíme hodinu denně). Žádné ambice, žádný názor. Být hodná holčička a přizpůsobit se.

Vysoké podpatky mizejí z ulic. Sprovodil je z nich covid i feminismus

Spousta dnešních feministek to vidí stejně – soudě podle řady bestsellerů českých i západních autorek. Feminismus je ale živé hnutí, má spoustu proudů, a tak se dále můžete dočíst i o směru zvaném „lipstick feminism“.

Novinářka Marie Bordier to vystihla hezky: „Nemyslím si, že by feministky mluvily o ženskosti s pohrdáním – sama jsem rozhodně feministka, a přitom miluju vše ženské, od sdílení ženských témat se ženami až po červenou rtěnku, podpatky a flirtování s muži. To se nevylučuje!“

Zní vám tradiční pojetí ženskosti lákavě, nebo odpudivě? Možná se budete divit, ale i v životě jednotlivých žen se tohle hodně vyvíjí. Podle známého mileniálského vtipu: Já: Chci být nezávislá, vzdělaná profesionálka, která nikoho nepotřebuje a sama si vybuduje závratnou kariéru. Taky já: Toužím být trophy wife stárnoucího úspěšného muže, trávit den manikúrou a péčí o vzácné růže v naší zahradě.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla

Ilustrační snímek

Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat...

4. března 2026

Pojďme se červenat. Poradíme, jak vybrat dokonalou tvářenku

Jak líčením opticky zúžit obličej - Pomocí tvářenky - čím vertikálněji tvářenka...

Řadí se mezi ty nejstarší kosmetické prostředky, přitom stále vládne tendence podceňovat její sílu. Chudák růž, přitom toho dokáže tolik! Umíte si vybrat správný odstín?

4. března 2026

Hodná holčička, drsná válečnice nebo femme fatale? Ženskost není jen jedna

Ilustrační snímek

Co je ženskost? Rudá rtěnka, vysoké podpatky, květované šaty? Není to povrchní? Je! Tak druhý pokus: touha hnízdit a pečovat, empatie, radost z pěstování květin a vaření? Hm, ani tohle nám stačit...

4. března 2026

Abych zachránila vztah, smířila jsem se s nevěrou partnera, přiznává Lucie

Ilustrační snímek

Definice tradičního vztahu zahrnuje i věrnost. Co se však stane, když na ni z nějakého důvodu rezignujeme? Přečtěte si příběh Lucie, která toleruje partnerovi nevěru, aby byl doma klid, a Mileny, pro...

4. března 2026

Nejde jen o spánek. Sedm druhů odpočinku, které občas potřebuje každý

ilustrační snímek

Odpočinek nemusí znamenat jen lehnout si do postele. Odborníci popisují několik typů regenerace – od fyzické přes mentální až po sociální – a upozorňují, že únava často vzniká právě tehdy, když jeden...

4. března 2026

Práce tak vysoko nad zemí dá zabrat vašim ledvinám, líčí jeřábnice s třicetiletou praxí

Premium
Ivana Neufussová zahájila kariéru jeřábnice v roce 1987 a posledních devět let...

Ivana Neufussová pracuje přes třicet let jako jeřábnice. Posledních devět let v pražské spalovně ZEVO Malešice, kde s dcerou nabírají odpad obrovským drapákem. „Jednou zachránila život bezdomovci,...

3. března 2026

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

3. března 2026  11:07

Diagnóza cukrovky mladou ženu šokovala. Díky injekcím radikálně zhubla

Žena zhubla až díky injekcím, které měla původně na cukrovku.

Dvaadvacetiletá Holly Barronová si po dokončení střední školy vyslechla diagnózu cukrovky druhého typu. Lékař měl o její zdraví obavy, protože byla výrazně obézní a doporučoval hubnutí. S tím ale...

3. března 2026  8:03

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

MDŽ 2026: Jak vznikl a proč má 8. březen stále pachuť komunistického svátku

Mezinárodní den žen ve francouzském Marseille (8. března 2021)

Vznik Mezinárodního dne žen sahá do období, kdy ženy v mnoha zemích neměly volební právo a čelily nerovným pracovním i společenským podmínkám. Svátek, který letos oslavíme v neděli 8. března 2026,...

3. března 2026

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.