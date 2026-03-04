Když nedávno pražský arcibiskup Jan Graubner použil při zádušní mši slova „zženštilá doba“, celý český internet nadskočil, protože v kontextu jeho kázání to znělo prostě jako… posměšek. Nejspíš mu nedošlo, jaký poprask jeho slova způsobí.
Asi chtěl jen říct, že naše doba potřebuje méně citlivosti a více pevnosti (aspoň to tak vypadá ze zbytku textu). Jenže jeho výrok zapadl do celkového pocitu, že v dnešní době je ženskost něco, čím je radno pohrdat. Něco, čeho už si neumějí vážit ani zarytí konzervativci.
Žena, to věčné dítě!
Tradiční pojetí ženskosti si vysloužilo kritiku řady bojovnic za ženská práva. Už matky zakladatelky feministického hnutí – Simone de Beauvoir nebo Betty Friedan – nám vysvětlily, že koncept ženskosti vymysleli chlapi, aby nás mohli snáze ovládat.
Viděly v něm soubor vlastností dobré služky: měkkost, poddajnost, pokoru, oddanost rodině, tichý sladký hlas. Dlouhé šaty a sukně (těžko se v nich utíká a ještě těžší je v nich někoho nakopat). Načesané vlasy a nalíčený obličej (jsme tady přece proto, abychom se líbily – co na tom, že tím ztratíme hodinu denně). Žádné ambice, žádný názor. Být hodná holčička a přizpůsobit se.
Spousta dnešních feministek to vidí stejně – soudě podle řady bestsellerů českých i západních autorek. Feminismus je ale živé hnutí, má spoustu proudů, a tak se dále můžete dočíst i o směru zvaném „lipstick feminism“.
Novinářka Marie Bordier to vystihla hezky: „Nemyslím si, že by feministky mluvily o ženskosti s pohrdáním – sama jsem rozhodně feministka, a přitom miluju vše ženské, od sdílení ženských témat se ženami až po červenou rtěnku, podpatky a flirtování s muži. To se nevylučuje!“
Zní vám tradiční pojetí ženskosti lákavě, nebo odpudivě? Možná se budete divit, ale i v životě jednotlivých žen se tohle hodně vyvíjí. Podle známého mileniálského vtipu: Já: Chci být nezávislá, vzdělaná profesionálka, která nikoho nepotřebuje a sama si vybuduje závratnou kariéru. Taky já: Toužím být trophy wife stárnoucího úspěšného muže, trávit den manikúrou a péčí o vzácné růže v naší zahradě.