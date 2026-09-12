Sedm dní před svatbou přišel konec
Šestatřicetiletá podnikatelka z Liverpoolu připravovala svatbu v Toskánsku rok a půl. Na hosty čekala uvítací večeře, slavnostní den a nakonec také párty u bazénu. Jenže pouhý týden před plánovaným obřadem jí snoubenec oznámil, že se ženit nebude.
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Pro Katherine to byl šok. V pořadu Good Morning Britain později přiznala, že byla zdrcená a celou noc se převalovala v posteli. Ráno ale dospěla k překvapivému rozhodnutí. Nic rušit nebude.
Důvod byl i velmi praktický. Všechno už bylo zaplacené a hosté měli koupené letenky. Rodina proto ostatním oznámila, co se stalo, ale zároveň jim dala vědět, že oslava pokračuje. Do Toskánska nakonec dorazilo třicet jejích nejbližších.
Svatební šaty nechala v obchodě
Jednu věc ale Katherine změnila. Své svatební šaty si nakonec ani nevyzvedla. Místo nich oblékla šaty, které měla původně připravené na večerní část svatby.
Nepřijela ani rodina bývalého snoubence. Katherine později vysvětlila, že proti ní nic nemá, její přítomnost by jí ale příliš připomínala člověka, který měl stát vedle ní.
Samotný svatební obřad se nekonal, třídenní program však pokračoval. Maminka a dvě sestry nepřednesly klasické projevy o novomanželích, ale mluvily o Katherine, jejím dětství a kariéře. Místo tradičního sezení u hlavního stolu se pak během večeře přesouvala mezi hosty a trávila čas se všemi.
Kde je můj manžel? Její nadhled pobavil miliony
Přátelé během oslav natáčeli videa a Katherine si z celé situace začala dělat legraci. V jednom ze záběrů zpívala v kostele píseň Raye Where Is My Husband!, tedy Kde je můj manžel.
V popisku k videu ironicky poznamenala, že byla zachráněna před životem plným nudy a rozvodu. Videa se na TikToku začala rychle šířit a dohromady nasbírala přes 20 milionů zhlédnutí.
Smutek tím samozřejmě nezmizel. Katherine později přiznala, že během pobytu střídala pláč se smíchem. Velkou zásluhu na tom, že celé tři dny zvládla, podle ní měli přátelé, kteří ji podporovali a dokázali ji rozesmát.
Ženich chyběl, líbánky ne
Neobvyklá oslava nezůstala jen na sociálních sítích. Příběh se začal šířit také v Itálii a Katherine se ozval dokonce Francesco Auriemma, starosta Montecatini Val di Cecina, kde se svatební program konal. Pozval ji i její přátele, aby se do oblasti vrátili.
Katherine také vyprávěla, že ji místní lidé zvali do vinařství a nabízeli jí pobyty zdarma. A ani cesta po svatbě nakonec úplně nepadla. Na Amalfské pobřeží vyrazila místo se snoubencem se svou matkou a cestě s nadsázkou říkala „líbánky s mamkou“.
Z osmnáct měsíců plánované svatby tak nakonec nebylo manželství, které Katherine očekávala. O hostinu, přátele ani tři dny v Toskánsku ale nepřišla. A člověk, který měl být na všech fotografiích po jejím boku, na nich nakonec nechyběl zdaleka tolik, jak by ještě týden předtím čekala.
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