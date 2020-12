Žena má za životního parťáka prase. Je jí velkou oporou

Když přišel na ženu splín a cítila se osaměle, po pár sklenkách vína začala uvažovat nad tím, co se svým životem udělá. Chyběl jí pravý přítel, kterému by se mohla se vším svěřit a zároveň mu důvěřovat. Záhy přišla na to, že takovou oporu jen těžko bude hledat v lidech. Pokud by přeci jen přítele našla, trvalo by delší dobu, než by zjistila, zda se mu dá doopravdy věřit.

Místo toho začala přemýšlet nad pořízením zvířecího mazlíčka. Nechtěla kočku ani psa a zvíře jako morče nebo křeček jí připadalo příliš malé. Navíc ji před lety zaujala inteligence prasat. Výběr mazlíčka byl jasný. Žena se rozhodla pro prase.

Objednala si ho prostřednictvím internetových stránek. Měla na výběr z mnoha pašíků, ale Flipjack ji učaroval nejvíce. A dočkala se ho už druhý den od objednání. Vzniklo mezi nimi jedinečné pouto a stali se z nich nejlepší přátelé.

Prase si koupila před pěti lety a nyní v době karantény je za něj opravdu vděčná, protože se necítí osaměle. „Ušli jsme s mým kamarádem dlouhou cestu. Je úžasný a prasátko jako domácího mazlíčka mohu doporučit všem,“ svěřila se žena v jednom z video klipů, který zveřejnila na internetu.

Prase je prý velmi čistotné a poslušné. Často s paničkou jezdí i na projížďky autem. Cestování mu nečiní žádné potíže a zpravidla během cesty usne.