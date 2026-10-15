Začnu osobním aha momentem: V covidové době mi stát nechal doma prvňačku, kterou jsem de facto učila já, protože online výuka byla dost v plenkách a ona ty placaté hlavy nepobírala. Do roka se zavřely i školky, takže jsem se navrch snažila zabavit a nakrmit ještě druhorozenou. A do toho jsem s tikem v oku podávala pracovní výkony, protože OSVČ se neptá a jíst a bydlet se musí.
Vnímala jsem, jak se začínám sypat, a našla si psycholožku – samozřejmě online, protože jinak to tehdy nešlo. Vtipné i smutné zároveň na tom bylo, že odbornice měla ve vedlejším pokoji ratolesti rovnou tři. Před každou terapií jsem nabrífovala dcery, že ke mně hodinu nesmějí, leda by šlo o život. Vzpomínám, že jsem zrovna prováděla online sebemrskačskou zpověď na téma, jak nemožná jsem, protože to všechno nezvládám, když se ozvalo zaklepání na dveře a za nimi dcera s nějakým pro ni megadůležitým, pro mě však naprosto neakutním požadavkem.
Omluvila jsem se, odložila počítač a jala se potomkovi vysvětlovat, že teď fakt ne. Když jsem se vrátila k obrazovce, psycholožka mě upozornila: „Víte, že jste při tom vysvětlování hned několikrát poučila dceru, že prostě musí vydržet?“ Aha.
Mnoho z nás začne nevědomky spojovat svou hodnotu s tím, kolik toho zvládneme. Jenže lidská hodnota se výkonem neměří.