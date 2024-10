Sebemrskačství není cesta. Zahoďte vadné vzorce z dětství a stůjte si za svým

Část 1/5

První krok, který je třeba udělat, je přestat obviňovat sebe za to, že jste příliš slabá, neschopná, poddajná, málo ambiciózní, zkrátka, že s vámi každý zamete dle libosti a vy se nezmůžete na sebemenší odpor.

Takové sebemrskačství člověku nic nedává. Naopak, okrádá ho o energii, která mu už beztak chybí – věčná sebekritika jí něco spolyká! Nemluvě o tom, když se přidá ještě sebelítost, což je ta nejhorší sebedestruktivní emoce.

Umlčte toho červíčka v hlavě a přijměte prostý, leč nezpochybnitelný fakt – to, že se za sebe neumíte postavit a nedokážete si dupnout, není vaše vina. Tyto postoje jste totiž přijala jako malá zcela přirozeně a automaticky, ve své čisté dětské naivitě, aniž jste o nich jakkoli pochybovala.

„V raném dětství jsme jako houbičky. Ze své rodiny vstřebáváme informace o světě i o sobě. To, co vnímáme ze svého okolí, bereme jako hotovou věc a v první fázi to vůbec nezpochybňujeme. Proto například uvěříme, že neumíme zpívat, malovat, psát. Paradoxně i mnozí umělci a spisovatelé o sobě od rodičů nebo učitelů slyšeli, že nemají talent přesně na to, v čem později vynikali.

Výrok někoho druhého je ale na řadu let zastavil a oni pochybovali sami o sobě. Naštěstí v těchto případech jejich vášeň pro věc zvítězila. Ale ne vždy tomu tak je. Proto řada lidí nenásleduje své vášně a nevyužívá své talenty, pokud uvěří, že názor druhých na ně samotné je důležitější, než co cítí oni sami.

Bohužel se stále setkáváme s tím, že děti jsou vedené především k tomu, aby byly hodné, bezproblémové a zapadaly. To ale není ten nejlepší recept na šťastný život. A dívkám je toto předáváno o něco víc než chlapcům,“ vysvětluje lektorka partnerských vztahů a osobního rozvoje Denisa Říha Palečková.