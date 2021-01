Jako fyzioterapeutka musela skončit. Teď je Ženou roku čtenářek emimino

Pracovala jste v rehabilitačním středisku, ale ze zdravotních důvodů musela skončit. Na co jste myslela?

Nejprve jsem si říkala, že mám na výběr – buď zůstat přes bolest, nebo skončit. Psychicky jsem nesla špatně, že bych měla opustit naše zařízení na Chvalech, protože se podle mě oproti ostatním liší svým lidským přístupem k pacientům.

Lucie Krejčová Žena roku 2020 časopisu Žena a život v kategorii hlasování emimno.cz

asistentka pro rozvoj komunikace v rámci rehabilitace

Věděla jste, co jiného budete dělat?

Z domácího léčení jsem se vrátila, ač nevyléčená. Po pár dnech v práci jsem měla jasno – ačkoli jsem statečná, nevydržím vše. Zašla jsem za vrchní sestrou a řekla jí, že se mi v práci líbí, ale že na téhle pozici to kvůli bolestem nezvládnu. Myslela jsem, že se budeme muset rozloučit, ale i tak jsem se zkusila zeptat, jestli není šance, jak zůstat. Nabídla mi pozici asistentky pro rozvoj komunikace pacientů. Konzultovala jsem to s kolegyní, která mě později hodně věcí naučila. Díky její důvěře jsem nepodlehla strachu.

Jak náročná je nyní vaše profese?

Komunikovat s pacienty mě vždy bavilo. Dokud jsou u nás, pracujeme na takovém soukromém projektu. Oni mě každodenně učí pokoře a já jim dávám naději, že budou moci znovu začít mluvit nebo najít jiný způsob, díky němuž se dorozumějí. Nejtěžší je, když pracuji s člověkem, kterému nejsem schopna pomoci, jak bych si přála.

Jak zvládáte práci a péči o tři děti?

Každý den je pro mě výzvou. Co se týče dětí, nemyslím, že bych prožívala něco těžšího než jiní. Občas společně vypomáháme i jiným lidem a děti to berou jako samozřejmost. V dnešní době je hodně rodičů na děti samo. Mně je nejvíc smutno, když odjedou na víkend ke svému tatínkovi. Ale svůj nárok vybouchnout nebo být unavená a nepříjemná občas využívám.