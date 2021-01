Eliška Vafková založila psí hospic, stará se o 40 psů a je Žena roku

Založila jste psí hospic. Jaké byly začátky a co vás k tomu vedlo?

Celá myšlenka se mi usadila v hlavě po zjištění, jaký život mají staří či nemocní psi v útulcích – že starost o zvíře končí s pracovní dobou, že jsou tito psi často utráceni a odměnou za jejich celoživotní lásku je studený kotec. Shodou okolností mi v té době začali křížit cestu právě psi staří či týraní, kterým scházelo „doma“.

Nacházeli ho u mě. Některý zemřel, jiný šel do adopce a na jejich místa nastupovali další. Pak přišly soukromé přemety: rozchody, soudy o dceru, svatby, rozvody. S každým z nich souviselo i stěhování, ale to vše už absolvovala má smečka se mnou. A hospic byl na světě.

Eliška Vafková Žena roku 2020 časopisu Žena a život v kategorii Sympatie

zakladatelka psího hospicu Dejte nám šanci

Co na vaši psí smečku říká rodina?

Moje dcera Nikolka s ní vyrůstá od narození. Když pominu silnou imunitu, kterou díky soužití se psy získala, tak doufám, že jí blízkost s hospicem vnese do života pokoru a úctu ke všemu živému, ale i ke stáří a bezmoci. Věřím, že všem třem dětem (kromě dcery s námi jsou občas i kluci mého manžela) ukáže hospic, co je to zodpovědnost.

Jste závislí na sponzorských darech. Jak je získáváte?

Pro hospic a jeho provoz jsou skutečně nezbytné. Zajistit chod a péči o zhruba čtyřicet psů stojí desítky tisíc korun měsíčně. Snažíme se peníze získávat aktivně. Pořádáme internetové aukce, charitativní bazárky, vydáváme kalendář, který si je možno koupit a tím nás podpořit, stejně jako koupí předmětů s naším logem.

Celý život jsem měla dvě až tři práce, abych se zajistila a nebyla na nikom závislá. I dnes si přivydělávám – třeba hlídáním psů. Manžel mi dává víc, než je finanční podpora, a to podporu psychickou. To, že v tom „jede“ se mnou a zatím neutekl.