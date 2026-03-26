Na Zelený čtvrtek se nehádejte. Tradice radí jíst zelené a jít na zahradu

Ivana Vaňkátová
  17:03
Zelený čtvrtek 2. dubna 2026 odstartuje nejdůležitější část Velikonoc. Tento den, který křesťanům připomíná poslední večeři Ježíše Krista, je ale spojen i s pověrami a zvyky, které překvapí i ty, kdo víru nevyznávají. Od zeleného piva po zákaz hádek — tady je vše, co o něm potřebujete vědět.

Servírka drží půllitry se zeleným velikonočním pivem v restauraci minipivovaru Purkmistr (13. dubna 2022) | foto: ČTK

Co se dělá na Zelený čtvrtek?

Podle lidové tradice je Zelený čtvrtek vhodným dnem pro práci na zahradě a na poli. Rostliny zasazené v tento den by měly být zdravé a silné a neublíží jim žádní škůdci. Pokud se ještě před rozedněním zatřese ovocnými stromy, měly by v této sezoně přinést bohatší úrodu.

V dřívějších dobách také hospodyňky tloukly paličkou o hmoždíř, aby vyhnaly z domu myši a hmyz.

Pašijový týden před Velikonocemi

Samotným Velikonocům předchází pašijový (nebo velikonoční či svatý) týden. S jednotlivými dny se pojí lidové i církevní tradice.

Podle jmen jednotlivých dnů se můžeme setkat i s pojmem barevné velikonoční dny. Ty v roce 2026 vychází následovně:

V kostelích se na Zelený čtvrtek konají speciální mše, během některých se symbolicky omývají nohy věřícím na památku Ježíšova projevu pokory. Právě na Zelený čtvrtek naposledy zazní kostelní zvony, které pak „odlétají do Říma“ a nahrazuje je zvuk řehtaček, se kterými chodí chlapci po vsi. Zvony se vracejí až na Bílou sobotu.

Co se nesmí dělat a co se nesmí jíst na Zelený čtvrtek?

Není radno se na Zelený čtvrtek s kýmkoliv hádat. Také by se v tento den nemělo nic půjčovat. Kdo to dodrží, budou se mu pak vyhýbat rozepře a peníze si k němu samy najdou cestu.

Jak už název dne napovídá, měla by se jíst jen zelenina, rozhodně ne maso. Den bez masa by měl přispět ke zdraví člověka.

Tradiční jídla na Zelený čtvrtek

Ke snídani se podávají jidáše, sladké pečivo, které se peče o den dříve, na Škaredou středu.

Na Zelený čtvrtek se vždy připravovaly pokrmy zelené barvy. Například velikonoční nádivka s kopřivami nebo polévka – špenátová, hrášková i brokolicová. Hojně se konzumuje také zelí, kapusta a pórek. Věřilo se, že zelené byliny zajistí zdraví po celý rok.

Velikonoční nádivka

Na Zelený čtvrtek zelené pivo

Pivaři nacházejí zdravé bylinky v novodobé tradici, která se stala velmi oblíbenou. Na Zelený čtvrtek si dopřávají zelené pivo, které právě v tento den nabízí mnoho hospod a restaurací po celé České republice.

Zelené pivo získává svou barvu speciálním světlým ječným sladem a bylinným výluhem z kopřiv, máty, meduňky nebo zeleného ječmene.

V Praze na náplavce se na Zelený čtvrtek pije zelené pivo. (14. dubna 2022)

Kdy je Zelený čtvrtek v dalších letech?

Zelený čtvrtek, stejně jako ostatní dny velikonočního týdne, má datum variabilní. Každoročně se mění podle prvního jarního úplňku.

Kdy bude Zelený čtvrtek v následujících letech?
Zelený čtvrtek 20262. 4. 2026
Zelený čtvrtek 202725. 3. 2027
Zelený čtvrtek 202813. 4. 2028
Zelený čtvrtek 202929. 3. 2029
Zelený čtvrtek 203018. 4. 2030
Zelený čtvrtek 203110. 4. 2031
Zelený čtvrtek 203225. 3. 2032
Zelený čtvrtek 203314. 4. 2033
Slavné krásky nahoře bez. Které hvězdy se nestydí ukázat své tělo?

Tyto krásky s odhalením poprsí na veřejnosti nemají problém.

Svítí sluníčko, slavné dámy si užívají opalování na pláži nebo u bazénu a poslední, co chtějí řešit, je zahalování ňader. Podívejte se do naší galerie, které ze slavných krásek jsou v tomto směru...

Kamioňačka Marcela zhubla jednoho člověka. Extrémní proměny jí změnily život

Marcela Krejčí a Martin Košťál na závěrečném gala večeru

Devětadvacetiletá Marcela Krejčí strávila šest a půl roku za volantem kamionu. Na její postavě se podepsal nejen nedostatek spánku, ale také časově i psychicky náročná práce a minulost baculaté...

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

Luxusní krajky i průhledné kousky: Podívejte se, co nosí slavné krásky

Slavné dámy ve spodním prádle

Přemýšlíte nad pořízením krásného sexy spodního prádla? Inspirujte se v naší galerii slavnými kráskami, které se nebály jít s kůží na trh a ukázaly se v krajkových i průhledných módních kouscích,...

Fitness trenérka sdílí bizarní tip pro dokonalé břišní svaly

Bizarní cvik trenérky její sledující velmi zaujal.

Monika Nikolaevová je fitness trenérkou a také vítězkou soutěže Mrs. Bulgaria World z roku 2020. Na svém těle neskutečně maká a rozhodně ho nemá zadarmo. Má však jeden trik na břišní svaly, který jí...

26. března 2026  9:08

Velikonoce 2026: Šedivé úterý a jeho tradice. Proč musíte vymést pavučiny

V zámku Fryštát v Karviné začal velký jarní úklid. (3. března 2026)

Šedivé úterý vychází v roce 2026 na 31. března a podle lidové tradice je spojované hlavně s důkladným úklidem od vymetání pavučin až po mytí oken. Odkud se vzal jeho název a co se v tento den dřív...

26. března 2026

Kosti se mění už po třicítce. Jak poznat tichý úbytek a co dělat, aby vás nezradily?

Ve spolupráci
Kosti se mění už po třicítce. Jak poznat tichý úbytek a co dělat, aby vás...

Většina z nás žije v přesvědčení, že o kosti se začneme starat, až budeme v důchodu. Realita je ale jiná. Kost je živá tkáň, která se neustále přestavuje, a zlomový bod přichází mnohem dříve, než si...

26. března 2026

Energická žlutá, uklidňující modrá. Barvy s námi hrají psychologické hry

Nechte oděvy rozzářit vaší osobnost. Vybírejte barvy veselé, na pozitivní vlně.

Odstíny, které nosíte na sobě nebo vidíte ve svém okolí, můžou ovlivnit vaši náladu. Umíte je číst? Poradíme vám ty, které vám dodají energii a optimismus.

26. března 2026

Jako u Bridgertonových. Oblékněte se ve šlechtickém stylu, vsaďte drobnosti

Luke Thompson a Yerin Ha v seriálu Bridgertonovi (2026)

Krajky, volánky či perly vstupují do rolí hlavních hrdinů seriálu Bridgertonovi. Nahlédněte do světa, kde je každý krok malým společenským skandálem a nechte se jím inspirovat do letošního jara.

26. března 2026

Viry, bakterie a další původci nemocí. Kdo za co může a jak se léčí

Ilustrační fotografie

Na první pohled mají mnoho společného – jsou neviditelní, snadno se šíří a dokážou nás vyřadit z běžného života. Ve skutečnosti se však viry, bakterie, plísně i další původci nemocí zásadně liší....

26. března 2026

Vítězové se nerodí ze strachu, říká zlatá snowboardistka Zuzana Maděrová

Zuzana Maděrová

„Lepší je jet rychle a být diskvalifikovaná než pomalu a někde vzadu. Vítězové se nerodí ze strachu.“ S takovým přístupem vyhrála snowboardistka Zuzana Maděrová zlato na olympiádě. „Na startu si...

26. března 2026

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

26. března 2026

Spalující rivalita: pět věcí, které bychom si měli odnést do našich ložnic

Premium
Seriálový fenomén s českým názvem Spalující rivalita zbořil žebříčky...

Seriálový fenomén s českým názvem Spalující rivalita zbořil žebříčky sledovanosti i sociální sítě. Tato hokejová romance ale není jen sexy pohádkou pro dospělé, kterou aktuálně všichni tolik...

25. března 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Škaredou středu upečte jidáše a nemračte se. Tradice radí i ošklivé jídlo

S pomlázkami i kbelíkem vody se v pondělí za děvčaty vydali chlapci ze...

Škaredá středa, která letos vychází na 1. dubna 2026, je den, který v křesťanském kalendáři připomíná Jidášovu zradu. V Česku se k ní váže řada lidových zvyků a zákazů – nesmí se prát, mračit se ani...

25. března 2026  16:16

Model vypadá na dvacet, oslavil přitom šedesátku

Modelovi skutečný věk málokdo věří.

Chuando Tan ze Singapuru potěšil fanoušky fotografiemi, kde pózoval s balónky, které ukazovaly, kolikáté narozeniny oslavil. Všichni byli v šoku, když se ukázalo, že už je mu šedesát let, protože na...

25. března 2026  8:36

