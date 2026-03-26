Co se dělá na Zelený čtvrtek?
Podle lidové tradice je Zelený čtvrtek vhodným dnem pro práci na zahradě a na poli. Rostliny zasazené v tento den by měly být zdravé a silné a neublíží jim žádní škůdci. Pokud se ještě před rozedněním zatřese ovocnými stromy, měly by v této sezoně přinést bohatší úrodu.
V dřívějších dobách také hospodyňky tloukly paličkou o hmoždíř, aby vyhnaly z domu myši a hmyz.
Pašijový týden před Velikonocemi
Samotným Velikonocům předchází pašijový (nebo velikonoční či svatý) týden. S jednotlivými dny se pojí lidové i církevní tradice.
Podle jmen jednotlivých dnů se můžeme setkat i s pojmem barevné velikonoční dny. Ty v roce 2026 vychází následovně:
V kostelích se na Zelený čtvrtek konají speciální mše, během některých se symbolicky omývají nohy věřícím na památku Ježíšova projevu pokory. Právě na Zelený čtvrtek naposledy zazní kostelní zvony, které pak „odlétají do Říma“ a nahrazuje je zvuk řehtaček, se kterými chodí chlapci po vsi. Zvony se vracejí až na Bílou sobotu.
Co se nesmí dělat a co se nesmí jíst na Zelený čtvrtek?
Není radno se na Zelený čtvrtek s kýmkoliv hádat. Také by se v tento den nemělo nic půjčovat. Kdo to dodrží, budou se mu pak vyhýbat rozepře a peníze si k němu samy najdou cestu.
Jak už název dne napovídá, měla by se jíst jen zelenina, rozhodně ne maso. Den bez masa by měl přispět ke zdraví člověka.
Tradiční jídla na Zelený čtvrtek
Ke snídani se podávají jidáše, sladké pečivo, které se peče o den dříve, na Škaredou středu.
Na Zelený čtvrtek se vždy připravovaly pokrmy zelené barvy. Například velikonoční nádivka s kopřivami nebo polévka – špenátová, hrášková i brokolicová. Hojně se konzumuje také zelí, kapusta a pórek. Věřilo se, že zelené byliny zajistí zdraví po celý rok.
Na Zelený čtvrtek zelené pivo
Pivaři nacházejí zdravé bylinky v novodobé tradici, která se stala velmi oblíbenou. Na Zelený čtvrtek si dopřávají zelené pivo, které právě v tento den nabízí mnoho hospod a restaurací po celé České republice.
Zelené pivo získává svou barvu speciálním světlým ječným sladem a bylinným výluhem z kopřiv, máty, meduňky nebo zeleného ječmene.
Kdy je Zelený čtvrtek v dalších letech?
Zelený čtvrtek, stejně jako ostatní dny velikonočního týdne, má datum variabilní. Každoročně se mění podle prvního jarního úplňku.
|Zelený čtvrtek 2026
|2. 4. 2026
|Zelený čtvrtek 2027
|25. 3. 2027
|Zelený čtvrtek 2028
|13. 4. 2028
|Zelený čtvrtek 2029
|29. 3. 2029
|Zelený čtvrtek 2030
|18. 4. 2030
|Zelený čtvrtek 2031
|10. 4. 2031
|Zelený čtvrtek 2032
|25. 3. 2032
|Zelený čtvrtek 2033
|14. 4. 2033