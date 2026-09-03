Courtney si po delším meškání menstruace udělala těhotenský test, na kterém se objevily dvě čárky. S manželem byli překvapení, že se jim podařilo počít přirozeně hned na začátku jejich snažení a těšili se na první ultrazvuk v nemocnici. Když pak sledovali monitor a očekávali srdeční rytmus miminka, uslyšeli zvuky, které je nejprve vyděsily.
„Bylo slyšet tlukot srdce, ale ten rytmus byl zvláštní. Za pár minut nám hned bylo jasné, že tam není jen jedno miminko. Už na paní doktorce bylo vidět podle úsměvu, že tuší, jak se věci mají. Ale rozhodně jsme nepočítali s tím, že budou nakonec čtyři,“ uvedla nastávající maminka. Číslo čtyři pro ně tedy bylo opravdu šokující. Courtney se smála, že budou mít určitě další čtyři kluky a v jejich domě za pár let nastane ten správný klučičí chaos.
Pohlaví si však na dalších kontrolách nenechali sdělit a čekali až na odhalení pohlaví miminek před celou rodinou. Když propichovali balonky, ve kterých byly barevné konfety podle pohlaví, ukázalo se, že čeká tři holčičky a jednoho chlapečka.
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„Nakonec to u nás doma bude naprosto vyrovnané. Budeme mít celkem tři holčičky a tři chlapečky. A ve výsledku budou doma čtyři muži a čtyři ženy, to je vážně krásná kombinace,“ smála se budoucí šestinásobná máma.
Všechny děti jsou ve svém vlastním plodovém obalu, takže to vypadá, že se Courtney v jednom menstruačním cyklu uvolnila čtyři vajíčka, která byla následně oplodněna. „Jsem vážně dítě štěstěny a děkuji osudu, že těhotenství probíhá bez komplikací a miminka jsou v pořádku. Nemůžeme se dočkat chvíle, kdy je poprvé uvidíme,“ dodala na svém profilu na Instagramu.