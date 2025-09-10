Žena se po letech zbavila vychýlené čelisti. Pomohla jí operace

Šestadvacetiletá Luisa McDermottová měla výrazně vychýlenou čelist zhruba od devíti let. Lékaři už tehdy její rodině oznámili, že se bude muset v budoucnu podrobit operaci. Došlo na ní až v dospělosti a pro ženu to byl nejšťastnější den v životě. „Konečně jsem jako ostatní,“ říká.
„Týdny po zákroku byly velmi náročné. Nezvládala jsem se o sebe postarat sama, protože jsem měla velké bolesti. Osm týdnů jsem se nemohla normálně najíst. Krmili mě, dva týdny to byla jen tekutá strava. Byla jsem oteklá a opravdu bolavá. Ale všechna bolest stála za to,“ uvedla žena, pro kterou byla operace vysvobozením.

Roky se totiž kvůli vzhledu trápila a měla deprese. Nejvíc ji to tížilo, když byla v období puberty. Spolužáci ji šikanovali právě kvůli vzhledu a měla období, kdy ani nechtěla chodit do školy. Vše vyústilo v panické ataky a úzkosti. Na první operaci si musela počkat a později kvůli svému stavu ani nešla na vysokou školu. Finálního zákroku se ale přeci jen dočkala.

„Každý den jsem si po konečné operaci opakovala, že až ta nesnesitelná bolest pomine, budu vypadat lépe. Budu šťastnější a spokojenější. To mě drželo nad vodou. A také podpora rodiny. Bez té bych to sama jen těžko zvládla,“ sdělila.

Když byla malá, hodně čelist zatínala, skřípala zubama a myslela si, že právě to jí nakonec způsobilo takové problémy. Sama od sebe dávala stále dopředu spodní čelist. Lékaři ji ovšem vyvedli z omylu. Její stav byl způsobem genetickou abnormalitou a čelist by vypadala stejně i v případě, že by nic z výše uvedeného nedělala.

„Lidé mi říkali, že jsem prostě taková a taková mám být. Ale kromě toho, že to bylo někdy nepohodlné a bolestivé, jsem také vypadala jinak a bylo velmi náročné žít s takovou odlišností. Vím, že to pro někoho může být malicherné, ale pro mě to bylo těžké. Navíc jsem kvůli tomu mívala i spánkové apnoe a to podle lékařů mohlo v budoucnu ohrozit můj život. První operaci jsem podstoupila v osmnácti letech. Pak jsem musela osm let nosit speciální rovnátka. Nyní byl konečně ten správný čas na finální operaci a nelituji,“ dodala pro Daily Mail.

