Pozor, ať nechytíte foodmo. Trendy v jídle nás ovlivňují všechny, jen o tom nevíme

Foodmo. Tak se říká pocitu, jímž trpí ti, kteří sledují nové recepty, blogy o jídle, diety... zkrátka trendy ve stravování. V podstatě se bojí, že něco promeškají a že se nestravují tak, jak velí poslední výzkumy a doporučení. Je to podobné, jako když se chce někdo oblékat podle rychloobrátkové módy, rozdíl je pouze v tom, že nejde o to, co si dát na sebe, nýbrž do sebe.

Přiznala, že z raw stravy má vážné zdravotní problémy - anémii, zácpy, průjmy, dva roky bez menstruace, a proto po konzultaci s lékaři už několik měsíců potají konzumuje ryby a vejce. Potají proto, aby mohla dál ve velkém prodávat raw veganské jídelníčky.