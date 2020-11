Imaginární spolužák, syrečky pod katedrou. Co všechno se stává učitelům

12:00

Vymyšlený spolužák, tajemné zvuky z lavic, nechutný zápach, vyměněné třídnice. A další zlomyslnosti. Co jste vy prováděli svým učitelkám a učitelům? Berte to jako někdy drsné, ale přece jen idylické vzpomínky na dobu, kdy se ještě chodilo do školy.