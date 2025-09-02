Závislost na sexu ničí život i vztahy. Pramení z traumat i nízkého sebevědomí

Klára Lyons
Co spojuje Michaela Douglase, Charlieho Sheena nebo Lindsay Lohanovou? Je to závislost na sexu, ke které se celebrity veřejně přiznaly. Jak může něco tak příjemného a veskrze prospěšného, jako je sex, vyvolat závislost a jak sebedestruktivní touha po neustále vášni vzniká?
Část 1/4
Porno je všude, zdarma, dostupné. Lidem to škodí. Doplácí na to i jejich sex.

Když pevná vůle nestačí

Podobně jako alkohol či hazard může i sex vyvolávat stav závislosti. V tomto případě jde o situaci, kdy člověk ztrácí kontrolu nad svým sexuálním chováním. Potřeba sexu se stává neodbytnou – ať už jde o častý styk, anonymní setkávání, nadměrné sledování pornografie nebo nekonečné chatování s neznámými lidmi.

Podle klinického psychologa Petra Weisse, který se dlouhodobě věnuje sexuálním závislostem, nejde o vyšší libido nebo touhu, ale o nutkavé chování. „Závislý člověk nezvládá přerušit své aktivity ani tehdy, když mu ničí vztahy, práci nebo zdraví,“ říká.

Bez orgasmu ani den. Když se z touhy po rozkoši stává závislost na sexu

Ne všichni odborníci přitom souhlasí s existencí sexuální závislosti a obecně tedy není považována za duševní poruchu. Tento rozdílný pohled a nedostatek konsenzu ohledně sexuální závislosti jako zdravotního stavu ztěžují přesnou diagnostiku symptomů.

Zatímco laici často za sexuální závislost označují silné nebo vysoké libido, pravda je někde jinde. S vysokým libidem lidé pociťují vyšší nutkání nebo touhu po sexu, ale stále nad ním mají kontrolu.

Člověk, který trpí sexuální závislostí, se naopak nadměrně zabývá sexuálními myšlenkami a chováním. Sexu se chce věnovat bez ohledu na jakékoliv negativní důsledky a není schopen toto chování nebo myšlenky zastavit, ani kdyby chtěl. To vede k narušení každodenního života, protože věnuje značné úsilí a čas k naplňování svých sexuálních tužeb.



