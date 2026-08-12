Astrologicky se nám v případě zatmění Slunce skrývá symbol vládce, autority a světla. Tato situace předznamenává události, které se zapisují do dějin zemí, kde je zatmění nejlépe vidět. Ale i v osobní rovině může něco naznačit.
Dotýká se podstaty našeho slunečního znamení, tedy toho, ve kterém sami sebe známe a hledáme v zábavných horoskopech. V těchto dnech se nám mohou dít věci, díky nimž se nám „rozsvítí“.
Pozor, důležité!
Zatmění Slunce je astrologicky specifické. První náznaky těchto témat můžete pociťovat už několik dnů předem. Dojezd popsaných vlivů může trvat 3 až 6 měsíců. V této době se můžete věnovat zpracování silných témat, která se objeví.