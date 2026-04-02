Koledy dnes vnímáme jako milý zvyk, něco, co se naučíme v dětství a opakujeme bez přemýšlení. Dříve však šlo o víc než jen o hezký text. Koledy byla přání s vlastním významem. Podle lidových představ měla vyslovená slova zajistit zdraví, úrodu i štěstí v nadcházejícím roce. Koledníci nepřicházeli jen pro výslužku, jejich příchod zároveň symbolizoval přijetí samotného přání.
Nejoblíbenější velikonoční koledy
Tyto tradiční velikonoční koledy zná téměř každý. Jsou ideální pro děti i dospělé a hodí se při koledování na Velikonoční pondělí.
Hody, hody, doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku
na vrbovým proutku.
Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej kohoutek.
Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni na věnce.
Co znamená „Hody, hody, doprovody“?
„Hody“ znamenají slavnost a hojnost, zatímco „doprovody“ vyjadřuje přání, aby štěstí a blahobyt pokračovaly i po skončení koledování. Celá říkanka tak původně vyjadřovala přání hojného a dobrého roku.
Malý zajíček
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
Panímámo zlatičká
Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
Velikonoční koleda: původ, tradice a dosud dodržované zvyky
Krátké velikonoční koledy pro děti
Krátké říkanky jsou jednoduché, rytmické a snadno se učí i malým dětem ze školky. Ideální pro první zkušenosti s koledováním a pomlázkou.
Zdravíčko
Hody, hody, zdravíčko,
dejte, prosím, vajíčko,
na pomlázku mašli,
že k nám cestu našli.
Vajíčko
Když mi dáte vajíčko,
vyšlehám vás maličko,
to abyste zdravé byly,
získaly dost jarní síly.
Pomlázka
Koleda, koleda, pomlázka,
teta dala koláčka,
strýček dal vajíčko
a já běžím maličko.
Velikonoční koledy pro dospělé
Koledy pro dospělé mají často odlehčený humor a nechybí ani narážky na alkohol. Jsou určeny pro známé, kamarády nebo rodinné oslavy, kde si můžete dovolit trochu drzosti.
Hody, hody doprovody,
nech si vejce, neměj škody.
Místo vejce od slepice
dám si trochu slivovice.
Hody, hody, doprovody,
pijem všechno, kromě vody.
Dejte vodku nebo rum,
vypijem vám celej dům.
Hody hody doprovody,
nenalévejte mi vody,
voda studí, stříká, cáká,
to není nic pro fešáka.
Já bych radši zelenou,
ať dáme si na smířenou.
Hody hody doprovody,
dejte nám hned štamprdel
nebo dostanu vás do nevýhody
a napráskám vám na prdel!
Hody, hody, doprovody,
já mám boty plné vody,
vejce už mě neláká,
nalejte mi panáka.
Vtipné velikonoční koledy
Pokud vás už nebaví ohrané Hody, hody, doprovody, tyto koledy vás pobaví. Jsou hravé, nečekané a plné nadsázky, ideální pro kamarády nebo rodinné oslavy.
Já jsem malý koledníček
Já jsem malý koledníček,
koledovat neumím,
navalte mi pětistovku,
ať tu dlouho nečumím.
Ptačí chřipka
Hody, hody, doprovody, já jsem ten váš zajíček,
co vám vždycky z jara nosí spoustu vajíček.
Letos nikde po okolí není žádná slípka,
protože ji skolila nejspíš ptačí chřipka.
Takže na mě nečekejte, nemám, s čím bych chodil,
budu ležet v pelíšku a vypnu si mobil.
Koledy pro holky a ženy
I dívky a ženy mají své velikonoční říkanky, často spojené s barvením a zdobením vajíček.
Malovaná vajíčka
Kropenatá slepička,
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Vajíčko pro milého
Komu já vajíčko daruju,
toho já upřímně miluju,
komu já vajíčko dám,
toho já ráda mám.
Slavíte Velikonoční pondělí? Provedeme vás tradicemi, na které se už zapomíná
Kdy se chodí na koledu
Koledníci tradičně vyrážejí na Velikonoční pondělí, lidově označované jako Červené pondělí. Při koledování se používají pomlázky z mladých vrbových proutků, často ozdobené stužkami.
Co se dává koledníkům na Velikonoce
- Malovaná vajíčka (kraslice)
- Sladkosti a čokoláda
- Drobné peníze
- U dospělých někdy i panák alkoholu