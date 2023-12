Per angusta ad augusta neboli Přes překážky ke slávě. Jak si vy sama vykládáte vaše rodové heslo?

Vždycky jsou nějaké překážky, ale člověk se s nimi musí umět vyrovnat. My jsme se odmalička učili, že je třeba starat se o majetek, který máme, a všechno vyřešit. Už od dětství vnímám odpovědnost za to, co je kolem nás.

Na Blatnou jsem se šla podívat tajně, schovaná ve skupince turistů. Když jsme pak šly s maminkou poprvé po mostě domů, obě jsme plakaly.