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Zapadlý jazyk je mýtus. Při první pomoci nesahejte nikomu do úst, říká záchranářka

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Záchranářka Veronika Oslzlá | foto: Michal Fanta

Tereza Čaladi
Její hlas zpestřuje spolupracovnicím směnu, nicméně vzápětí dokáže uklidňovat lidi volající na tísňovou linku 155. Záchranářka Veronika Oslzlá v rozhovoru porovnává psychicky náročnou práci operátorky s realitou zásahů přímo v terénu. Především se ale dělí o cenné rady z praxe.

Léto je nejen časem zábavy, ale taky úrazů. K jakým případům jsou v tomto období záchranáři nejčastěji voláni?
Typickými pacienty záchranné služby jsou senioři, kteří trpí jedním nebo několika chronickými onemocněními. To platí po celý rok. Nárůst teploty pak pro dlouhodobě nemocné představuje další zátěž, což někdy následně vyústí v obtíže s tím spojené. Lidé občas zapomínají, že i v naprostém klidu může člověk během dne pouze dýcháním ztratit přibližně litr tekutin. Zásadní je proto v době, kdy jde teplota nahoru, dbát na dostatečné pití. Vhodné jsou především minerální vody. Káva ani pivo nebo jakýkoli jiný alkohol se do pitného režimu nepočítají, stejně jako přeslazené nápoje, které mají tendenci organismus spíše odvodňovat.

V posledních letech čím dál víc zasahujeme u stavů po užití kanabinoidů. Lidé si v různých obchodech s motivem marihuany na výloze koupí například gumové medvídky. Následky pak bývají nevyzpytatelné.

Veronika Oslzlá

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