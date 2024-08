Šest zabijáků vztahu. Pozor na hádky o peníze, ale i snahu změnit partnera

Říká se, že láska je slepá, že je to jen hříčka hormonů, které dokážou zacvičit s psychikou. Ale i přesto, že vás ovládá serotonin a vnucuje vám milostnou posedlost, nebo jste pod taktovkou kortizolu, který vám zvedá tlak a vy nemůžete samou zamilovaností spát, pořád je tu intuice a zdravý rozum probleskující vším tím růžovým obláčkem.

Nezapomeňte ani na to, že i když s partnerem hodně souzníte, můžete si svou lásku nenávratně pokazit. Psychologové varují před těmito šesti nejčastějšími zabijáky vztahů.

Snaha změnit druhého

Jak vypadá váš ideální partner? Určitě máte nějakou představu, jak by se měl chovat, jaký by měl být... A přesně s touhle vizí pak přistupujete ke každému „nováčkovi“, který zaklepe na vaše srdce. Bude to ten pravý? Nebo půjde zase o omyl a vy si vychutnáte hořkou pilulku zklamání? Ať tak či onak, mějte na paměti, že váš protějšek tu není proto, aby naplňoval vaše sny a představy. Vybrali jste si ho z nějakého důvodu. Myslete na to!

Co dělat jinak: Nezaměňujte vnitřní charakter člověka a jeho (zlo)zvyky. Jádro druhého, tedy jeho povahu, už nepředěláte. Buď se s ní smíříte a budete na ní hledat něco hezkého, nebo je pro vás tak nesnesitelná, že musíte jít o dům dál. Na čem se ale dá pracovat, jsou zvyky a rituály. Snažte se být k sobě otevření a upozorněte na věci, které vám vadí, jako třeba rozházené ponožky. Váš milý si na to příště může dát lepší pozor.