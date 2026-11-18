Za okny mrholí a vůně spadaného tlejícího listí v člověku probouzí chuť sednout si ke kamnům. Jogínka z Podkrkonoší nás za zvuků tiché meditační hudby provází domem, který během roku upravila na jógový ráj. Lampičky z himálajské kamenné soli různobarevně blikají pod abstraktními geometrickými obrazy, které sama malovala. „Tohle je symbol srdeční čakry, šířící radost,“ ukazuje. „A tohle čchi, energie, která jako neviditelná tenká nit spojuje lidské duše s vesmírem.“
Jóga měla kdysi zajistit, aby mniši vydrželi celé hodiny a dny meditovat. Lidé si při ní odpočinou a zklidní se.