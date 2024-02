Psycholožka o vzteku: v čem je pro nás dobrý a které věty jsou rozbuškou hádky

V rozhovoru psycholožka a vedoucí programu Zvládání vzteku v asociaci Liga otevřených mužů radí, jak vztek „rozdýchat“ pomocí speciálních cvičení a jakým větám se v partnerských hádkách vyhnout, protože působí jako rozbušky.

Z průzkumu vyšlo najevo, že třetina párů zažívá ve vztahu nějakou formu násilí. Překvapilo vás osobně to číslo?

Pokud si násilí budeme definovat stejně, jako na něj pohlížíme v Lize otevřených mužů (LOM, pozn. red.), pak musím říct, že vlastně nepřekvapilo. Naopak se domnívám, že bude lehce podhodnocené a skutečný počet párů bude spíše vyšší. My se o nich ale nedozvíme, protože nějaká forma násilí může být v jejich vztahu považována za normu, případně si to partneři nechtějí přiznat, protože by se za to mohli stydět nebo prožívat pocit viny.