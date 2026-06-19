Když se na seznamce snaží najít přítelkyni sedmdesátiletý muž, uvádí, že by jí mělo být kolem šedesáti. Když hledá muže šedesátiletá žena, představuje si jako ideál partnera stejně starého, jako je ona, případně o dva tři roky mladšího.
Pokud snad hledají známost, představují si po svém boku stejně skvělou všestrannou bytost, navíc mladou a půvabnou. Ne že by padesátnice a šedesátnice půvabné nebyly, ale někdy je dobré přiznat si krutou pravdu – v očích mnoha mužů jsou prostě mladší ženy půvabnější.