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Lepší být single než nespokojená. Ženy jsou náročnější, preferují mladší partnery

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Je mi padesát a hledám mladšího muže. Dřív by takový inzerát vzbudil rozruch, možná i pohoršení. Dneska je běžný. Problém je v tom, že většina mužů rovněž preferuje mladší partnerky. Nabídka je jiná než poptávka. | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Scarlett Wilková
  13:00
Je mi padesát a hledám mladšího muže. Dřív by takový inzerát vzbudil rozruch, možná i pohoršení. Dneska je běžný. Problém je v tom, že většina mužů rovněž preferuje mladší partnerky. Nabídka je jiná než poptávka.

Když se na seznamce snaží najít přítelkyni sedmdesátiletý muž, uvádí, že by jí mělo být kolem šedesáti. Když hledá muže šedesátiletá žena, představuje si jako ideál partnera stejně starého, jako je ona, případně o dva tři roky mladšího.

Pokud snad hledají známost, představují si po svém boku stejně skvělou všestrannou bytost, navíc mladou a půvabnou. Ne že by padesátnice a šedesátnice půvabné nebyly, ale někdy je dobré přiznat si krutou pravdu – v očích mnoha mužů jsou prostě mladší ženy půvabnější.

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