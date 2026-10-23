Termín „mercy sex“ rozčeřil odborné i mediální vody. Co vlastně sex z milosti znamená? Označuje situace, kdy jeden z partnerů nemá zrovna chuť na společnou intimitu, přesto ale k sexu nakonec svolí. Důvody mohou být různé. Každopádně se ukazuje, že se ve vztazích neděje výjimečně a že i takové partnerské chvilky, byť bez spalující vášnivé touhy, mohou posílit dlouhodobý vztah a udržet vzájemnou blízkost.
„Samotné označení „sex z milosti“ může být zavádějící. Ve vztahu se totiž běžně stává, že jeden má na sex větší chuť než druhý. Člověk přitom může do intimity vstoupit dobrovolně, protože má rád partnerovu blízkost a chce mu udělat radost, i když sám zpočátku necítí výraznou touhu. Takové setkání může být příjemné pro oba a podpořit jejich blízkost,“ souhlasí primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Marek Broul.
„Dlouhodobí partneři jen zřídka chtějí stejné množství sexu ve stejnou dobu,“ potvrzuje psycholožka a sexuální terapeutka Marianne Brandon. Očekávat, že se jejich touha bude vždy potkávat ve stejný okamžik, proto podle ní není realistické. Do hry navíc vstupují stres, nemoc, děti, práce, stárnutí nebo hormonální změny.
Sexuolog Marek Broul dodává, že sexuální touha se navíc někdy dostavuje až při příjemných dotecích a následném vzrušení. „Nemusí vždy předcházet prvnímu polibku. To ale platí pouze tehdy, když je člověku kontakt příjemný a sám ho chce zkusit. Není to důvod někoho přesvědčovat, aby se přemohl,“ doplnil lékař.
A potvrzují to i data: Kanadská studie, do které se zapojili vědci z University of Toronto Mississauga, zjistila, že lidé, kterým záleželo na sexuálních potřebách partnera, častěji souhlasili se sexem i ve chvíli, kdy sami neměli silnou chuť. U obou partnerů pak výzkumníci zaznamenali vyšší sexuální i partnerskou spokojenost.
Výzkum z roku 2023 zase ukázal, že na sexuální spokojenost má vliv také důvod, proč člověk se sexem souhlasí. Když je motivací snaha být partnerovi nablízku a udělat mu radost, může být sexuální zkušenost pozitivní.
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A podobné výsledky přinesla i nová analýza publikovaná v Journal of Sex & Marital Therapy. Autoři v ní vycházeli z klinických studií žen s poruchou sexuální touhy, která se projevuje výrazně sníženým sexuálním zájmem. Přestože ženy uváděly nízkou sexuální touhu, i tak zažívaly uspokojivý sex – v průměru asi 2,5krát za 28 dní. Co z toho vyplývá? Nízká sexuální touha sama o sobě neznamená, že sex nebude příjemný nebo uspokojivý.
„Ano“ musí být dobrovolné
Odborníci se shodují, že spokojenost s mercy sexem záleží na tom, zda byl náš souhlas dobrovolný, respektive na důvodu, proč partnerovi řekneme ano, i když se nám do něžností nechce.
„Rozhodující je svobodná volba a respekt k vlastním hranicím. ‚Dnes nemám velkou chuť, ale chci s tebou být a je mi to příjemné‘ je přijatelný důvod. ‚Musím, jinak přijde hádka, výčitky nebo několik dní uraženého mlčení‘ už ukazuje na tlak,“ upozorňuje přední český sexuolog.
„Právě v tom vidím rozdíl mezi sexuální vstřícností a sexem z povinnosti. Pokud člověk souhlasí ze strachu, z pocitu viny nebo proto, aby předešel konfliktu, jde o jinou situaci. Stejně tak není v pořádku, pokud je k sexu tlačený nebo se při něm necítí dobře,“ vysvětluje Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu z Růžového slona.
Sex z milosti navíc podle ní nemusí znamenat pouze pohlavní styk. „Intimita může mít různé podoby a podstatné je, aby oba věděli, co chtějí a s čím jsou v danou chvíli spokojeni. I sexuální vstřícnost funguje jen tehdy, pokud ji člověk nabízí dobrovolně a bez pocitu, že musí něco obětovat,“ upřesňuje Slováčková.
Oba musejí mít možnost kdykoliv říct dost, i když už intimnosti začaly. „Souhlas s mazlením také neznamená automatický souhlas s pohlavním stykem. Pokud se objeví bolest, odpor nebo úzkost, je namístě přestat. A ani orgasmus zpětně nedokazuje, že člověk sex chtěl nebo že pro něj byl v pořádku,“ zdůraznil Marek Broul.
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Hranice jsou důležité, nastavte je zdravě
Jak si vlastně nastavit hranice, když se nám „tak trochu nechce“, ale především nechceme jít s partnerem do konfliktu? Myšlenka sexuální vstřícnosti neznamená, že by měl člověk své vlastní hranice odsunout stranou. Právě možnost kdykoli říct ne je podle odborníků pro fungující intimitu zásadní.
„Ve vztahu je důležité, aby každý mohl říct nejen ‚ano‘, ale také ‚ne‘ nebo ‚teď ne‘. Odmítnutí sexu přitom nemusí znamenat odmítnutí partnera ani nedostatek lásky nebo přitažlivosti. Důležité je, aby oba partneři dokázali respektovat hranice toho druhého a nemuseli se kvůli nim cítit provinile,“ popisuje Lucie Slováčková.
Právě v tom se podle ní liší dobrovolná sexuální vstřícnost od sexu z povinnosti. „Pokud člověk sice nemá spontánní chuť, ale sám se rozhodne partnerovi vyjít vstříc, jde o jinou situaci než tehdy, když se bojí odmítnout nebo očekává nepříjemnou reakci,“ uzavírá odbornice.
Složitější je to vykomunikovat v praxi. Jak s partnerem takové téma probrat? „Pomáhá spojit jasné odmítnutí konkrétní aktivity s ujištěním o vztahu: ‚Mám tě ráda a záleží mi na tobě, ale dnes sex nechci.‘ Pokud člověk skutečně stojí o jiný kontakt, může dodat: ‚Ráda se k tobě přitulím.‘ Náhradní intimitu ale nemusí nabízet jako odškodnění a není nutné ani slibovat sex na zítřek,“ radí praktické postupy sexuolog Marek Broul.
Druhý partner může cítit zklamání a má právo mluvit o svých potřebách. Zklamání mu však nedává právo naléhat nebo vyvolávat pocit viny.
„Pomoci může jednoduchá dohoda, že mazlení nemusí vést k sexu a odmítnutí se přijímá bez přemlouvání. Jestliže se někdo bojí říct ne kvůli partnerově možné agresi či vyhrožování, je potřeba řešit především jeho bezpečí. V takové situaci samotná rada ‚lépe spolu komunikujte‘ nestačí,“ varuje sexuolog.
Co dělat, když jeden z páru přistupuje k intimnostem už jen jako k „mercy sexu“?
Zbystřit je vhodné ve chvíli, kdy se ze sexu stává opakovaná povinnost a jeden se druhému podvoluje hlavně proto, aby měl klid. „Varovné je také vyhýbání se každému doteku ze strachu, že bude muset pokračovat sexem, nebo narůstající pocit křivdy na kterékoli straně,“ dodává sexuolog Marek Broul.
Pomáhá rozhovor v klidné chvíli, mimo ložnici a bezprostřední situaci odmítnutí. „Je potřeba zjistit, co chuť tlumí: může jít o únavu, stres, bolest, účinky léků, vztahové napětí nebo také o podobu sexu, která jednomu nevyhovuje,“ doplnil lékař.
Dodává, že při přetrvávajících obtížích má smysl sexuologická konzultace, případně párová terapie; bolest či náhlá změna touhy si zaslouží i lékařské posouzení. „Rozdílná chuť na sex sama o sobě neznamená konec vztahu. Dlouhodobé soužití potřebuje uspořádání, které je přijatelné pro oba. Udržovat ho za cenu soustavného překračování hranic jednoho partnera bych nedoporučoval,“ uzavírá Marek Broul.