Žena chválí otevřený vztah, s mužem si dopřávají jiné partnery roky

„Plně si důvěřujeme. Říkáme si vše, nemáme před sebou tajemství. Nežárlím, že má můj muž sex s někým jiným. Vadí mi, když si může užívat a já trčím v práci,“ svěřila se s úsměvem psycholožka.

Na vztahu pracovali roky. I pro ni byly začátky těžké, ale uvědomila si, že nejdůležitější je důvěra a pochopení. Její manžel je bisexuální a ona veškeré jeho touhy a přání plně respektuje. Sama pracuje s lidmi, kteří mají problémy v oblasti intimity a sexuálního života.

Často k ní přicházejí páry, které se dostaly do bodu, kdy už neví, jak dál. Právě otevřený vztah je podle ní v některých případech řešením, zároveň však podotýká, že takové soužití rozhodně není pro každého a není zárukou spokojenosti. Obzvlášť, pokud spolu pár žije už dlouhé roky.

Lori měla i tři další vztahy najednou. S muži si dává osobní rande, protože prý jen osobní setkání dokáže odhalit, jaký člověk opravdu je. „Pokud toužíte po otevřeném vztahu, nečekejte půl roku, abyste o tom řekli partnerovi. Musíte mu o tom říct hned při setkání. Mějte čistý stůl a říkejte věci rovnou. A pokud vám to doma skřípe, pravděpodobně vám otevřený vztah nepomůže po mnoha letech, ale naopak ho to spíš zničí. Jen málo lidí si do života pustí někoho dalšího a smíří se s tím,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu. Upřímnost je podle psycholožky základem každého vztahu.