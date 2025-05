„První věc je naprosto totožná u všech mužů. Málokdy se stane, že by tomu bylo jinak. A sice náhradní oblečení. Vypozorujte, v čem šel váš muž do práce. Možná bude tak chytrý, že bude mít stejné oblečení po několika kusech. Tak mu na něj udělejte značku. Když bude převlečený, je to jasné. Nechtějí nosit věci, které měli na sobě, když byli se mnou. K rodině se vždy převlékají,“ uvedla žena pro Nypost.

A to je jen jedna z věcí, kterou prý muži dělají. Pak je tu ještě mnoho dalších. Často se prý přehnaně voní a chodí od ní, jako by se vrátili z parfumerie. Elizabeth si myslí, že chtějí zamaskovat její vůni.

„V dnešní době je základem zaměřit se na mobilní telefon. Berou si ho stále k sobě? Nechodí bez něj ani do jiné místnosti? Nechtějí, aby byl mobil vedle vás? To už je podezřelé. Pokud mění kódy a podobně, je to víc než jasné. V dnešní době je to poměrně jednoduché. Zaměřit se na mobil je zkrátka základ,“ pokračovala žena.

Podezřelé ale může být i to, že najednou muž projevuje o svou partnerku extrémní zájem. Pokud byl v poslední době odtažitý a najednou bez ní nemůže být a dokola opakuje, že ji miluje, je to podle Elizabeth jasný znak, že něco provedl. „Sypou si popel na hlavu a snaží se to zachránit. A dělají to tak, aby se na nic nepřišlo. Ale přehnaný zájem je velmi podezřelý,“ dodala.

Ženy by podle ní zkrátka měly mít oči otevřené a vnímat, co se kolem děje. Muži prý nejsou tak dobří ve skrývání jako právě ženy. A dříve nebo později na ně nevěra praskne, protože jsou v tomto ohledu podle Elizabeth až příliš nešikovní.