Žena zasvětila život muži, plní mu každá jeho přání včetně intimních

„Mým posláním je činit ho šťastným, a to včetně jeho sexuálních požadavků,“ svěřila se žena, která se živí jako modelka a vystavuje své téměř úplně obnažené tělo na sociálních sítích, aby potěšila i jiné muže. Právě na Instagramu píše o svém životě.

Podle Monicy by měl ve vztahu být vždy dominantní muž a žena by se měla spíš podřídit jeho požadavkům. Myslí si, že ženy patří především do kuchyně, kde mohou muži připravit jeho oblíbené jídlo. Tam začíná podle ženy každý spokojený vztah.

„Nikdy jsem netoužila po nějaké kariéře. Neměla jsem potřebu plnit si takové sny. Pocházím ze Švédska, v rodině jsme měli role nastavené tradičně a tak mi to připadalo správně,“ pokračovala. Svému muži podřizuje vše, dokonce s ním provozuje sex, kdykoli on po něm zatouží. Takže i ve chvílích, kdy ona sama nemá na takové hrátky zrovna chuť. Plní mu zkrátka vše, co si přeje.



„Miluji film Stepfordské paničky, kde žijí dokonale upravené ženy, které se starají o domácnost a celou rodinu a zahrnují své muže láskou a péčí. To je přesně to, co mě dělá šťastnou,“ pokračovala. Sama ještě děti nemá, takže je opravdu veškerá pozornost zaměřená pouze na manžela.



Přitom ale na sociálních sítích radí jiným mužům a ženám, jak mít spokojený vztah, a dokonce si vydělává nemalé částky prodejem svých fotek ve spodním prádle nebo plavkách. To manželovi nevadí a naopak je na ženu pyšný.

„Hodně žen mi říká, že jsem blázen a měla bych se také nějak realizovat. Mají hloupé poznámky. Ale je mi to jedno. Dělám přesně to, co je pro mě nejpřirozenější a těší mě to. Je to můj život a jen říkám, jak to máme doma my a co je podle mě přirozené,“ doplnila s tím, že plnit přání manžela je zábavné a má radost, když je spokojený. Muž ji péči oplácí láskou a komplimenty a díky tomu nemají doma rozepře a jsou spokojení oba.

Zároveň doplnila, že ji manžel nikdy v ničem nebránil. Pokud by se rozhodla jakkoli realizovat po pracovní stránce, nikdy by nebyl proti a ve všem by ji podporoval.