Trojice žije společně, chtějí normalizovat sexuální spojení tří lidí

„Chtěli bychom svazek tří lidí normalizovat. Žít pouze v páru podle nás není přirozené. Myslíme si, že člověk přirozeně tíhne k více lidem, ale společnost ho nutí mít po boku jen jednoho člověka,“ uvedli.

Sousedům jsou trnem v oku a zády se k nimi otáčí už i někteří přátelé. Podle trojice je za vším pouhá závist a strach ostatních lidí. Myslí si, že se bojí přiznat, že po takovém životě touží také. „Je skvělé, když vám na někom nějaké věci chybí a můžete je najít u někoho dalšího. Nemá přeci smysl opouštět úžasnou osobu jen pro pár věcí, můžeme je najít jinde, ale neopouštět,“ sdělili.

Jsou prý velmi tolerantní a přející. Sedmadvacetiletá Alana a třiatřicetiletý Kevin se po letech vztahu společně rozhodli, že by chtěli přivítat ve vztahu další ženu. Díky seznamce našli sedmatřicetiletou Megan a ihned po prvním rande si s ní padli do oka. „Byla to vzájemná láska na první pohled,“ říkají.

„Kamkoli přijdeme ruku v ruce, lidé na nás zírají a jsou v šoku. Musíme vždy vysvětlovat, jak se věci mají. A málokdo s námi souzní,“ pokračovali pro Daily Mail.

Nejtěžší jsou podle nich vánoční svátky, kdy navštěvují své rodiny. „Po zkušenostech z let minulých už raději rodiny nenavštěvujeme osobně, ale máme videohovory a posíláme přání. Je to tak pro všechny lepší. My jsme šťastní a snad jednou všichni okolo nás pochopí, že na našem vztahu není nic špatně,“ doplnili.