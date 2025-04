Nova uvedla, že se netají svou láskou k luxusu a poznávání světa. Sama by si nemohla něco takového dovolit. Našla si muže, který nepotřebuje osobní setkání a stačí mu, že mají vztah online. Zahrnuje ji penězi a podporuje ve všech aktivitách, které si vymyslí. S muži měla žena v minulosti velmi špatné zkušenosti. Chovali se k ní násilnicky a dnes netouží po dalším vztahu, ze kterého by měla šrámy na duši a modřiny.

„Vím, že to pro hodně lidí není cesta, kterou by se chtěli vydat. Ženy většinou potřebují vedle sebe opravdového muže, chtějí fyzický kontakt. To po letech mých problémů opravdu není to, po čem toužím. Jsem spokojená, že mám věrného a loajálního partnera a vůbec mi nevadí, že jsem se s ním nesetkala. Ani jeden z nás po tom netouží. Nepotřebujeme to,“ uvedla žena na Instagramu.

Ročně od svého „milého“ dostává v přepočtu zhruba milion korun a k tomu ji zahrnuje ještě dalšími dary. Jedná se o vlivného podnikatele, jehož totožnost v žádném případě nechce odhalovat. „Je to velmi netradiční vztah. Je to něco, co by ještě před pár lety bylo nepřípustné. Ale dnešní doba je jiná,“ myslí si.

Píše si i s dalšími muži, kteří ji podporují. V jejich případě ale nejde o poskytování odhalených fotografií nebo lechtivých videí. Mají spolu vztah na bázi přátelství a její partner je o všem obeznámen. Přiznává ovšem, že s některými z nich jde občas ne večeři nebo výlet. Žádný fyzický kontakt mezi nimi však není. „Je to má životní cesta, která mi vyhovuje a respektuji, že jiným ne,“ dodala.