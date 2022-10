Žena nechává spát manžela s jinými, okořeňuje tím vztah

Monica pochází ze Švýcarska, kde byla vychovávána v přísně katolické rodině. Do osmnácti let měla zakázáno stýkat se s chlapci a slovo sex pro ni bylo tabu. „Když jsem se přestěhovala, začala jsem se živit ve striptýzovém klubu jako tanečnice. To s mou vírou příliš nekorespondovalo, ale bavilo mě to,“ sdělila.

Když se seznámila se svým mužem, na rovinu mu řekla, že nemá příliš velký zájem o sex. K sexuálnímu styku mezi nimi došlo maximálně jednou do měsíce, většinou byly ale rozestupy delší. Přesto spolu zůstali a vzali se. Aby ale manželství udržela, dovolila mu spát s jinými ženami.

„Když jsem přicházela domů z klubu, nechtěla jsem, aby na mě manžel sahal a jakkoli se mě dotýkal. Byla jsem tím vším dost znechucená. Teď jsme jedna velká spokojená rodina,“ pokračuje pro server Mirror.

Na ostatní ženy nežárlí a má s nimi dokonce přátelský vztah. Uznává, že je jejich chování dost bizarní a pro společnost nepřijatelné. Zároveň si ale myslí, že je právě toto cesta ke spokojenému vztahu, pokud jeden z páru nemá zájem o sex.