Na Patricii se často samy obrací ženy, které mají podezření, že se jejich manželé dopouští nevěry. Ona je pak kontaktuje skrze sociální sítě nebo seznamky, které mají muži na telefonu tajně nainstalované. Jak sama říká, stačí pak pár zpráv a ihned má důkaz o nevěře. Nabízejí jí totiž schůzky v hotelu nebo v autě na odlehlejších místech. Už během konverzace je jasné, že jsou to nevěrníci.
„Většině mužů jde jen o sex. Jsou i tací, kteří strádají v úplně jiné rovině. Chybí jim romantika, vlídné slovo. To už pak doporučuji raději rozvod, protože takové věci se dají napravit těžko. Nemůžete někoho přinutit k lásce. Když mi muži začnou psát, co konkrétně by chtěli dělat, už to je nevěra. Představují si sex se mnou a doma mají manželku, která nemá o jejich počínání tušení. Je to otřesné,“ myslí si žena původem z Kuby.
Ženy mimo jiné také sama učí, jak se nalíčit, aby vypadaly o desítky let mladší a případně byly pro muže přitažlivější. Sama jako vizážistka ženy líčí roky a už ví, co přesně funguje. Základem podle ní je zakrýt prvotní známky stáří jako jsou šedivé vlasy nebo kruhy pod očima. Podle jejích zkušeností zpravidla zrovna vrásky muže tolik neodpuzují. Šedivé vlasy jsou ale pro ně známkou stáří.
„Někomu se to líbí, ale většina mužů chce ženu, která šedivé vlasy nemá. Už se mi stalo, že se na mě obrátil rozčílený muž, který se zamiloval do ženy, která prošla mým kurzem líčení a na první schůzce vypadala výrazně mladší. Řekl mi, že jsme ho oklamaly. Bylo to komické,“ pokračovala Patricia s tím, že vztahy jsou opravdová alchymie.