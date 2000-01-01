náhledy
Hráli spolu často partnerské dvojice a to by bylo, aby nepřeskočila nějaká jiskra. U mnohých hollywoodských dvojic se tak nestalo, u jiných to ale oheň zažehlo. Některým láska vydržela, jiní už spolu nejsou. Podívejte se do naší galerie, o jaké VIP páry se jedná.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herci Brad Pitt a Jennifer Anistonová byli miláčky Hollywoodu a jejich lásku jim každý přál. Málokdo čekal, že se někdy rozejdou, protože i vrabci na střeše si cvrlikali o tom, jak velké poutu mezi sebou mají. Přesto se objevily za čas mráčky a jakmile mezi ně vstoupila herečka Angelina Jolie, lásky byl konec. Společně se sešli Jennifer a Brad například během natáčení seriálu Přátelé. Tam tehdy Pitt hrál postavu, která Anistonovou alias postavu Rachel přímo nenáviděla.
Autor: Reuters
I herci Matthew Perry a Julia Robertsová se sešli během natáčení seriálu Přátelé. Přeskočila jiskra a chvíli spolu randili. Nešlo ale o nic vážného. Tedy především ze strany herečky. Dnes již zesnulý Matthew konec vztahu těžce nesl. Robertsová na něj ale dodnes vzpomíná jako na největšího komika, jakého kdy potkala.
Autor: © NBC
Herci Courteney Coxová a David Arquette si spolu také střihli scénu v seriálu Přátelé. Ve skutečnosti tou dobou byli partneři a dokonce se intenzivně snažili o potomka. Jejich poutu bylo pevné jen pár let, nakonec se rozešli. Největším problémem byla hercova závislost na sexu. Mají spolu jednu dceru.
Autor: Profimedia.cz
Herci Tom Holland a Zendaya se do sebe bláznivě zamilovali díky natáčení filmu Spiderman. Štáb si šuškal, jak moc jsou do sebe zakoukaní ještě dávno předtím, než vztah oficiálně potvrdili. Nyní jsou zasnoubení a zdá se, že se jim v lásce daří.
Autor: Profimedia.cz
Herci Kaley Cuoco a Johnny Galecki spolu chodili dva roky. V té době natáčeli seriál Teorie velkého třesku. „Zamilovala jsem se do něj naprosto bezhlavě, ale musela jsem si to nějaký čas nechat pro sebe, protože měl přítelkyni. Pak jsme spolu prožili dva krásné roky a rozešli se s láskou a nyní jsme ještě lepší přátelé, než v minulosti,“ uvedla herečka pro People.
Autor: © CBS Television
Herec Macaulay Culkin a jeho manželka Brenda Songová se seznámili během natáčení filmu Changeland a prostě jeden druhému nemohli odolat. Zamilovali se tak bláznivě, že se od sebe nemohli odtrhnout a dnes jsou svoji.
Autor: AP
Herci Matthew Broderick a Jennifer Grey spolu začali randit během natáčení filmu Volný den Ferrise Buellera. „Byli jsme tak zamilovaní ale tak mladí. Stala spousta velmi tragických věcí a náš vztah to zkrátka nevydržel. Kdo ví, jak by to bylo, kdyby nám osud do cesty nepřipravil tolik překážek,“ svěřila se v minulosti herečka pro Hollywood reporter.
Autor: Profimedia.cz
Herci Penélope Cruzová a Javier Bardem se dali do řeči poprvé během natáčení filmu Šunka, šunka. Už tehdy to mezi nimi jiskřilo, ale s ohledem na jejich tehdejší vztahy se dohromady nedali. Láska vzplála až o několik let později. „Jsem ráda, že jsme to nechali uzrát a dali všemu čas. Díky tomu jsme si byli jistí tím, co chceme doopravdy udělat a nelitujeme jediného společného rozhodnutí,“ sdělila pro Elle herečka.
Autor: AP
Herci Sophia Bushová a Chad Michael Murray okolo sebe několik měsíců chodili po špičkách a nenápadně po sobě pokukovali, když natáčeli seriál One Tree Hill. Chodit spolu začali zhruba po půl roce natáčená, ale vztah jim nakonec nevyšel. A to přitom byli dokonce svoji.
Autor: Profimedia.cz
Herci Alexis Bledelová a Vincent Kartheiser se dali dohromady díky účinkování v seriálu Šílenci z Manhattanu. A právě těmto dvěma to klaplo a jsou spolu šťastní i nadále.
Autor: ČTK
Herci Eva Mendesová a Ryan Gosling svou lásku nejprve nevykřikovali do světa, ale nechávali si ji jen pro sebe a Ryan dodnes říká, že to bylo jejich nejlepší rozhodnutí. Tito dva pro sebe byli zrozeni a mají spolu už dvě dcery. Randit spolu začali během natáčení snímku Za borovicovým hájem.
Autor: Profimedia.cz
I herci Bradley Cooper a Zoe Saldana spolu randili poté, co se potkali na natáčení snímku Slova a jeden druhému neodolali. Láska to ovšem nebyla a podle herečky šlo jen o fyzickou záležitost, která ovšem také neměla dlouhé trvání. A pouhých pár měsíců po rozchodu s Cooperem se dokonce provdala za jiného muže.
Autor: Profimedia.cz
Herci Sarah Michelle Gellarová a její manžel Freddie Prinze Jr. jsou příkladným párem, který v Hollywoodu nemá příliš obdoby. Zamilovali se, když spolu natáčeli film Tajemství loňského léta a od té doby bez sebe nedají ani ránu.
Autor: AP
Herci Kristen Stewartová a Robert Pattinson jeden druhému neodolali, když natáčeli film Stmívání. Ani jejich láska ale nevydržela. Už spolu dávno nejsou, Stewartová se mezitím svěřila, že miluje ženy a Pattinson se stal tatínkem.
Autor: Profimedia.cz
Herci Adam Brody a Rachel Bilsonová (první dva zleva) se do sebe zakoukali během natáčení seriálu O.C. Jakmile ale točit přestali, skončila i jejich láska.
Autor: © Warner Bros. Television
Herci Emma Stone a Andrew Garfield se do sebe zakoukali během natáčení snímku Amazing Spider-Man. Ani oni už spolu ale nejsou.
Autor: Falcon
Herci Channing Tatum a Jenna Dewanová jeden druhému propadli, když natáčeli film Let´s Dance. Chodili spolu, vzali se a narodila se jim dcera. Tím ale tato pohádka končí. Už totiž netvoří pár.
Autor: Reuters
Herci Lucy Boyntonová a Rami Malek se zamilovali, když natáčeli snímek Bohemian Rhapsody. Tehdy na osobu herečky pěl Malek jen samou chválu. „Srdcem filmu je ona. Ona je skvost, který tomu dodává křehkost a lásku. Kdyby v něm nehrála, nebyl by zdaleka tak dokonalý,“ nechal se slyšet herec. Nyní už spolu nejsou.
Autor: Reuters
Herci Ian Somerhalder a Nina Dobrevová jeden bez druhého nedali ani ránu, když natáčeli seriál Upíří deníky. Tento čas už je ale dávno pryč a oba herci už mají životy jinde a s jinými.
Autor: Profimedia.cz
Herci Charles Menton a Camila Mendesová se do sebe bláznivě zamilovali během natáčení seriálu Riverdale. Pár měsíců spolu pak randili, ale zřejmě pro sebe nebyli souzeni, protože se vztah rozpadl.
Autor: Profimedia.cz
I herci Cole Sprouse a Lili Reinhartová propadli jeden druhému během natáčení seriálu Riverdale. Lili ale uvedla, že bylo velmi těžké snášet hercovu bohémskou povahu. A herec se zase nechal slyšet, že byla herečka příliš labilní. Zkrátka si nebyli souzeni.
Autor: Profimedia.cz
Herci Taylor Lautner a Taylor Swift se do sebe zakoukali během natáčení romantické komedie Na sv. Valentýna. To byli ale ještě mladí a nezkušení a jejich láska pak neunesla slávu, která se na ně sesypala.
Autor: Profimedia.cz
Herci Blake Lively a Penn Badgley spolu randili nejen v seriálu Gossip Girl. Bylo tomu tak i v reálném životě. Ale to už je dávná minulost. Dnes má herečka čtyři dcery s hercem Ryanem Reynoldsem a Badgley si aktuálně užívá svá dvojčata, které mu nedávno porodila manželka.
Autor: Profimedia.cz
Herci Alexis Bledelová a Milo Ventimiglia svůj vztah tajili, ale nakonec vyšlo najevo, že spolu tito dva randili nejen v seriálu Gilmorova děvčata ale i ve skutečnosti.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Leighton Meesterová a Stan Sebastian se do sebe zamilovali na place, když natáčeli seriál Gossip Girl. Oba dva už ale mají jiné partnery a rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Šokující bylo, když se ke vztahu z placu přiznala i herečka Jiennifer Anistonová. Ta totiž randila s hercem Paulem Ruddem. Dnes jsou dobrými přáteli.
Autor: Profimedia.cz
Herci Dev Patel a Freida Pinto se zamilovali, když natáčeli snímek Milionář z chatrče. Láska ale neměla dlouhé trvání.
Autor: Profimedia.cz