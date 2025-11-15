|
Slavní, kteří si nemohli pomoct a randili s hereckými kolegy
Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce
Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....
Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí
Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...
KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?
Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...
Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu
Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...
Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči
Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...
Narodila se bez rukou, ale jiná si nepřipadá. Žena své postižení miluje
Sedmadvacetiletá Nicolette Rivera z USA sice nemá ruce, ale nepřipadá si nijak zvlášť odlišná. „Když mě někdo začne podceňovat, hned mu chci dokázat, že zvládnu všechno,“ říká žena. Je šťastně vdaná,...
Číst, psát, meditovat i snít. Co všechno vám může zlepšit konec týdne
Taky máte rádi pošmourné podzimní chvíle, kdy zůstanete doma a uděláte si pohodový den? Co k tomu potřebujete? Šestnáct tipů, jak se rozmazlit!
Hráli spolu často partnerské dvojice a to by bylo, aby nepřeskočila nějaká jiskra. U mnohých hollywoodských dvojic se tak nestalo, u jiných to ale oheň zažehlo. Některým láska vydržela, jiní už spolu...
Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2025
Advent už je téměř za dveřmi! Jak prožijeme následující týden podle hvězd? Berani, vy už začnete organizovat setkání a večírky. Pozor, ať to nepřeženete s alkoholem. Váhy, přepočítáte si peníze a...
Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce
Podle odborníků má deset minut smíchu stejný efekt jako dvě hodiny spánku. A to není všechno! Má ještě spoustu dalších zdravotních benefitů. Přečtěte si, s čím vším vám může smích pomoci.
Špetka chilli, kousek zázvoru a taky skořice. Nejlepší recepty pro zahřátí
Je vám zima a chlad vám zalézá za nehty i pod kůži? Zkuste si připravit hustou dýňovou či čočkovou polévku s trochou kari a chilli pro příjemné prohřátí nebo zázvorový čaj s plátky čerstvého zázvoru,...
Zapečené palačinky
Lehké
45 min
Extra jednoduché a extra dobré. Pochutnejte si na kakaových palačinkách s tvarohovou náplní.
Preventivní prohlídky u žen v roce 2026. Co se mění a co je nově zdarma?
Preventivní prohlídky u lékaře se od začátku roku 2026 změní. Přibude hlavně četnost krevních testů, ale i některá zcela nová vyšetření. Jaké novinky čekají ženy u praktického lékaře a gynekologa od...
Chlad, který léčí a prospívá pleti. Propadněte kryoterapii
Cítíte se unaveně, připadáte si opuchlá nebo máte podrážděnou pleť? Kryoterapie dokáže rychle zklidnit, zvýraznit kontury a nastartovat regeneraci buněk. A to všechno v podstatě na počkání.
Roláková sezóna je zpět. Na podzim ozvláštní, na zimu jsou jako dělané
Jsou nadčasové, příjemně hřejivé a sluší všem ženám. Řeč je o rolácích, které jsou do nevlídného sychravého počasí trefou do černého. S čím je kombinovat a jaký střih zvolit přesně pro vaši postavu?
Úspěšná umělkyně s vlastními názory. Kdo je žena nového starosty New Yorku
Manželka nově zvoleného starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho je uznávanou umělkyní a ilustrátorkou. Přesto jsou manželky politiků, jako je budoucí první dáma New Yorku, dost často veřejností vnímány...