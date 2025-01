Pár si zažívá muka kvůli rozdílné výšce, muže nazývají pedofilem

Třiatřicetiletý Guy měří sto třiasedmdesát centimetrů a do své menší partnerky je úplný „blázen“. Vztah s menší ženou si nemůže vynachválit a říká, že je Caitlin nejlepší ženou, jakou za svůj život potkal. Nehodlá se jí vzdávat ani přes nepříjemné poznámky, které slýchá každý den.

„Jiskra přeskočila hned při prvním setkání. Bylo to tam od začátku. Ani jeden z nás nepochyboval o tom, že je naše setkání osudové. Zprvu jsem řešila, co si lidé myslí. Vadilo mi, jaké mají řeči. Pak jsem si uvědomila, že nejdůležitější je pro mě štěstí a láska. Teď už neřeším, co si myslí. Říkají, že jsem jeho dcera, sestra nebo neteř. Což vlastně moc nechápu. Mám prsa, nevypadám jako dítě,“ uvedla žena pro portál New York Post.

„Našli“ se na internetu. Začali si psát a byli schopni být vzhůru i do tří hodin ráno, jen aby si mohli před prací povídat. Když se setkali, okamžitě se do sebe zamilovali. Guy předtím nikdy neměl o tolik menší ženu, nikdy ovšem neřešil, jakou výšku by jeho protějšek měl mít.

„Myslím, že jsem dostatečně silný člověk. Nerozhodí mě řeči, které někteří lidé vedou. Nazývají mě pedofilem a snaží se mě dál urážet. Je to směšné a o lidech to hodně vypovídá. Takoví lidé mi nestojí za starost. Všichni naši blízcí sdílí štěstí s námi,“ sdělil Guy.

Už se jim dokonce ozvalo několik dalších párů z celého světa, kteří mají mezi sebou podobný výškový rozdíl a děkovali jim za sdílení jejich příběhu. Dodal jim sílu, odvahu a inspiroval je.