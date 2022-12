Kam až sahají rodinné kořeny? Na co se připravit při hledání svého původu

Důvodů, proč začít pátrat po vlastním rodokmenu a stát se probandem, tedy osobou, od které se rodinný strom odvíjí, je ale daleko víc. Pocházíte například z rodiny Portových a rádi se díváte na silniční cyklistické závody. Napadne vás trochu šílená myšlenka, jestli australský závodník Richie Porte, který se v roce 2020 umístil na třetím místě v Tour de France, nemůže být náhodou tak trochu váš příbuzný.

Začnete odhalovat kořeny svého rodu, abyste možná došli až na Moravu v době napoleonských válek, váš předek přišel s francouzskou armádou a po Slavkovu tu zůstal. A pak se dostanete do střední Francie, kde se Portové zřejmě objevili nejdřív a odtud se vydali nejen do Bretaně, ale i o hodně dál – do Británie nebo Kanady. Tak proč ne i do Austrálie?