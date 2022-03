Žena si vydělává tím, že se snaží svést muže svých klientek

Na Instagramu ji sleduje přes půl milionu lidí. A právě tam jí chodí prosby o pomoc. Ženy ji oslovují, zda by nemohla napsat jejich mužům a otestovat tak jejich věrnost. To bez problémů také udělá. Účtuje si za to v přepočtu zhruba padesát tisíc korun. „Když jsou muži věrní a nekomunikují, nebo mi napíší, že nemají zájem, vracím ženám peníze,“ sdělila modelka pro Daily Mail.

„Kontaktuji je na Instagramu a píši si s nimi. Když se konverzace stočí k sexualitě, mám jasno,“ pokračovala. Ženy jsou za její služby vděčné. Nevěrníky se jim díky tomu daří odhalit dříve.

Carolina je posedlá svým vzhledem. Chce vypadat dokonale. Má za sebou čtyři plastiky nosu, také úpravu brady, prsou a tváří a v plánu má další zákroky. Chtěla by se totiž zapsat do knihy rekordů jako žena s nejdražším tělem na světě.

„Naposledy jsem si nechala odbarvit vlasy a naplést na ně umělé. Překvapilo mě, kolik negativních komentářů se pak u mých fotek objevilo. Lidé psali rasistické komentáře a nečetlo se mi to lehce. Taková slova nikdy nezapomenu,“ dodala.