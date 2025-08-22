Sado-maso i přítel u psychologa. Jak se zachovat, když slyšíte, co nemáte?

Mnohdy je lepší žít v blažené nevědomosti, než bojovat s informacemi, které člověk nechtěl vědět. Jak měla Marie zareagovat na to, když odhalila divoké sexuální praktiky své dcery? A proč partner neřekl Monice o tom, že chodí na terapii? Přečtěte si příběhy čtenářek.
Ilustrační snímek

Příběh Moniky Mělo to zůstat za dveřmi

Moje vyprávění by se třeba hodilo začít slovy: A znáte tu anekdotu o té zvědavé ženské, která poslouchala za dveřmi? Jo, to jsem já, ale moc vtipné to vlastně není. A hlavně jsem to opravdu dělat nechtěla...

S partnerem jsme spolu celkem krátce, oba za sebou vlečeme hříchy minulosti, tedy nepovedená manželství, a k tomu vychováváme ve střídavé péči děti. Míváme dost frmol, ale on je takový veselý a optimistický člověk, že mi to nakonec ani tak náročné nepřijde. I proto jsem si ho vybrala, první manžel si pořád na něco stěžoval, neustále se litoval, jenže i když mohl, nic nezměnil.

To můj současný přítel je opravdu jiný, akční parťák do nepohody, do všeho skáče po hlavě a s nadšením. Jeho povaha a osobnost mě dostaly natolik, že jsem vůbec neřešila, že na rozdíl ode mě nemá dokončené vzdělání a živí se „jenom“ rukama, ani mi nevadilo, že je trochu mladší než já.

Vím o jeho nevěře, ale dělám, jako by se nic nestalo. Nechci ho ztratit

Zkrátka jsem si myslela, že doma je všechno v nejlepším pořádku. Před pár týdny jsem se však sešla s kamarádkou, chvíli jsme jen tak klábosily a řeč přišla i na moje bolavá záda. Kámoška mi proto doporučila, ať si zajdu u nás ve městě do centra zdraví, kde je prý nově i jedna skvělá fyzioterapeutka. „Zaskoč si tam pro termín, bude to lepší osobně, jdi klidně hned,“ navrhla, a protože to bylo kousek, poslechla jsem ji.

Čekárna byla společná pro několik ordinací, chvíli jsem musela počkat, než na mě dojde řada. Procházela jsem se po celkem dlouhé chodbě, četla si různé letáky, sem tam ke mně dolehly útržky hovorů z ordinací. Jeden hlas mi byl ale nějak povědomý.

Nastražila jsem uši a nemýlila se, ten hlas patřil mému příteli! Podívala jsem se na dveře, na cedulce byl nepřehlédnutelný nápis „Psychoterapeut“. Začaly se mi třást ruce i nohy, vlastně jsem v ten moment byla úplně paralyzovaná, jinak bych asi utekla.

Neměla jsem ani ponětí o tom, že by přítel docházel k odborníkům, a už vůbec mě nenapadlo, že by s někým dalším řešil náš vztah. Barvitě tam vyprávěl, jak si není jistý, protože jsem na něj asi moc chytrá, ale taky stará, a jak neví, zda to má mezi námi vůbec do budoucna nějaký smysl.

Probíral ty nejintimnější detaily našeho soužití, svěřoval se i s tím, že nejsem úplně nejlepší v posteli a neumím vychovávat děti. Každé jeho slovo mě bolelo jako dýka zaťatá přímo do srdce.

Z té hrůzy mě vysvobodila až fyzioterapeutka, která mě pozvala dál. Nebyla jsem se s ní schopna domluvit ani na tom termínu, s pláčem jsem se omluvila a utekla. Absolutně jsem netušila, co si s tím vším počít, ale musela jsem se vrátit domů, kam záhy přišel i přítel, usměvavý a v pohodě jako vždycky.

Začal vařit večeři, vtipkoval, kontroloval dětem úlohy. Já se taky snažila být „normální“, ale šlo to hodně těžce. Od té chvíle se pořád snažím, jenže už nějak nevím o co.

Nechci ho konfrontovat s tím, co jsem slyšela, vždyť jsem na to neměla ani právo, zároveň je mi jasné, že to musím brzy vyřešit, protože jinak hrozí, že se zblázním. Moje sebevědomí kleslo na nulu, nemyslím na nic jiného a rozežírá mě to zevnitř. Kéž by mi tak někdo poradil...
Monika

