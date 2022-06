Pár dělí třináct let, lidé ženu zaměňují s partnerovou matkou

Když se žena po šestadvaceti letech manželství rozvedla, chtěla znovu najít muže, se kterým by se cítila dobře. Na online seznamce si začala psát s Alexem. Později zjistila, že je o třináct let mladší. A ačkoli si zprvu myslela, že s mladším mužem si rozumět nebude, opak byl pravdou.

„Komunikovali jsme spolu každý den. Skvěle jsem si rozuměli a bylo mezi námi hned od začátku něco víc. Jiskřilo to. Později jsme se setkali a hned jsme věděli, že jsme si souzeni. Jsme spolu už rok a půl,“ svěřila se žena pro server Mirror.

Rodina i přátelé se na jejich vztah zprvu koukali skrz prsty. Nevěřili, že by mohlo mít soužití starší ženy a mladšího muže budoucnost. Především rodina Alexe se vztahem nesouhlasí. „Já mám dva syny. Je jim dvaadvacet a devatenáct. Hlavně ten starší je mi velkou oporou. Mnoho příbuzných mi říká, že jsem se zbláznila. A rodiče Alexe by si po jeho boku představovali asi někoho mladšího, s kým by založil vlastní rodinu,“ pokračovala Rachel.

S partnerem už o založení vlastní rodiny mluvili. Rachel však nemůže mít další děti, takže u nich připadá v úvahu adopce nebo náhradní matka. Rozhodně ovšem myslí na budoucnost a věří, že se společného potomka dočkají. „Věkový rozdíl je jen číslo, pokud je vám spolu dobře, neřešte, co si myslí ostatní. Je to na vás,“ vzkázali všem.