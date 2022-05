Nemusí vědět vše. Ve vztahu má každý právo na tajemství, říká psychoterapeut

Pseudopsychoterapie. To je zřejmě nejvýstižnější název pro zálibu, které se věnuje čím dál víc lidí. Takhle ji popisuje psychoterapeut Honza Vojtko: „Klientka ke mně chodila ani ne tak proto, že by potřebovala pomoc, ale chtěla diskutovat. V podstatě jsem zjistil, že ze mě tahá rozumy, aby dokázala líp porozumět partnerovi a pak je používala v argumentaci proti němu. Měla pocit, že to tak je správné, je přece nutné takzvaně zjistit, co se v chlapovi děje. A její partner to od ní očekával. Dokonce jí zadával, co se mnou má řešit. Jakmile to prasklo, slečna chodit přestala.“

Mnozí muži si pod pojmem rande představují svěřování s pochybnostmi a trápením, zatímco jejich tátové přemýšleli, jak holku dostat někam, kde by s ní byli sami.