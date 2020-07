Manželka je základ, milenka hobby. Proč se nevěrníci vrací domů

Čtyři druhy milostných zrad Úlet

Prostě přijde příležitost si „zabrnkat na erotickou strunu“ a spořádaný táta od rodiny jí podlehne. Někdy k tomu potřebuje alkohol, jindy stačí „pošimrání mužského ega“. Následky téhle noci plné vášně s cizí ženou v cizím pokoji se podobají kocovině. Jen tak rychle nepřejde! Zamiloval se do někoho jiného

Když se muž citově zaháčkuje jinde, je to obvykle pěkný průšvih. Milenecký vztah bokem se postupně začíná přetavovat do toho partnerského a vytvoří partnerský trojúhelník. Jeden z účastníků za to pořádně zaplatí. Jedna rodina nestačí

Jsou muži, kteří mají kromě své oficiální rodiny ještě další závazky. A tak pendlují mezi svými milenkami a levobočky a snaží se všem všechno vynahradit. Jsou i tací, kteří dokážou „obhospodařovat“ více rodin najednou. Láska s příbuzným

Nevěra v rodinném kruhu dokáže napáchat více škody než užitku. Poničí důvěru, rodinné vazby a jen velmi pomalu se odpouští.