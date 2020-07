Vztah přes WhatsApp. Zkušení „dálkaři“ využívají i teledildonické hračky

Sergej a Beáta jsou rusko-český pár. Tito naši milí sousedi spolu mají dvě dcery a s tou mladší, která ještě nechodí do školy, se na začátku jara Sergej vydal na návštěvu k babičce žijící nedaleko Petrohradu. Návštěva se jim kapánek protáhla. Kvůli opatřením v souvislosti s pandemií se pořád ještě vídají a slýchají jen přes Skype. „Byla to čára přes rozpočet, ale zvládáme to celkem dobře,“ hlásí mi Beáta. Vím, že její manžel poslední čtyři roky hodně cestuje, říkají tomu, že fungují „napůl distančně, napůl prezenčně“. Odloučení i na několik týdnů zvládají bez problémů, on je totiž plně zaměstnaný prací, ona dětmi, takže na nějaké stýskání není čas.