Část 1/3

Zamilovat se může každý, muž i žena, v jakémkoliv věku, od jeslí po domov důchodců. Problém je ovšem na světě, pokud už je zadaný. Často se stává, že mosty pálí muž, který si našel novou partnerku – mladší a atraktivnější, než je jeho žena. Co prožívají ty, které to zakusily?

Prý si za to můžu sama

Daniela oslavila loni šedesátku a dostala k ní nebývalý dárek – žádost o rozvod od stejně starého manžela. „Byl to podobný šok, jako když mi náhle zemřeli rodiče,“ popisuje své pocity. Pravda, měla už nějaký čas divné tušení, že se s mužem něco děje, ale přičítala to množství práce v zaměstnání.

„Dokonce se mi ani nic nedoneslo, přestože naši společní známí věděli, že někoho má. Mysleli si ale, že ho to zas přejde,“ říká Daniela.

Nepřešlo. Rozvod se rozbíhá a ona sotva stojí na nohou. K tomu všemu jí jejich dcera pověděla něco, co ji na duši zdeptalo ještě hlouběji. „Holka mi v podstatě vyčetla, že je to moje vina, protože jsem měla o sebe víc dbát. Odvedla mě ke skříni, ukazovala oblečení, které by vyhodila, zmínila i můj odrostlý melír. Nemyslela to zle, ale aby dodala své řeči váhu, našla na Facebooku manželovu novou ženu a její krásné fotky. Brečela jsem půl dne.“

I když se o sebe ženy starají, málokdy můžou, co se vzhledu týče, konkurovat těm o dvacet let mladším.

Marně se Daniela snažila dceři vysvětlit, že nový objev jejího muže je o dvacet let mladší, vlastně dceřina vrstevnice. „Já kolem čtyřicítky taky vypadala jako ze žurnálu. Jenže věk zkrátka nejde obejít. Kosmetiku používám, ale plastiky nechci, navíc bychom na ně stejně neměli. Oblečení kupuju, ovšem s rozmyslem, nebudu běhat v růžové minisukni.“

Od té doby prý slyšela řadu podobných názorů: „Můžete si za to samy,“ ne vůči sobě, ale jiným opuštěným ženám, třeba těm, o kterých se píše v časopisech. „Samozřejmě, že i dřív muži utíkali k mladším, ale dnes snad mají pocit, že je to jejich právo. Ten kult věčné mladosti je zhouba.“