Nevzdávejte vztahy, o které stojíte. Jak k sobě zase najít cestu

Nikdo neřekl, že je to snadné. Nikdo nikdy neřekl, že to bude tak těžké,“ zpívá se v hitu The Scientist od kapely Coldplay. A že vztah může být extra náročná záležitost. I když nám třeba dopředu říkají jak moc, na zamilovaném obláčku máme silný pocit, že k sobě patříme, že prostě osud…, tak co by se asi mohlo stát?

Spousta věcí! Práce, hypotéka, děti, peníze, únava, nemoci… prostě život se stane. Období zamilovanosti pomine a měl by nastoupit zvláštní druh přátelství, na kterém je založený dlouhodobý vztah.

„Jakmile se nám z přátelství vytratí příjemné zážitky a řeč vysychá, ubírá se náš vztah do leklosti, láska ztrácí hloubku, mizí horlivost a touha s druhým trávit čas. Kvalita prožitků klesá na bod mrazu, a dokonce dochází k tomu, že se po společném výletu jeden z dvojice musí odebrat k psychické rehabilitaci někam sám. Společně strávený čas umí partnery tak zdeptat, že si raději každý nalezne své zájmy a své přátele. Dohromady pak už pouze přežívají v oddělených ložnicích, mají společné jen záchodové prkýnko a klíč od vchodových dveří,“ popisuje v knize Partnerský manuál kouč a poradce Aleš Kalina, kam takový zanedbaný vztah vede.

Někdy se používá také výraz „podvyživený vztah“. Pokud se v nějakém takovém zrovna nacházíte, nejspíš moc dobře víte, co je tím myšleno. Pojďme se podívat na jedenáct strategií, které mohou pomoct živořící vztah dovyživit.

Ale ještě před tím, než si ukážeme, jak to nevzdat, si připomeňme, čeho byste se ani kvůli záchraně vztahu neměli nikdy zříkat. Rozhodně ne sebevědomí, sebeúcty, osobní a finanční nezávislosti, svobody volby, práva být sám sebou, štěstí, svých snů a cílů a taky stávajících vztahů, které jsou pro vás důležité.

A pro případ, že by záchranná mise nedopadla, tady máme slavnou filmovou hlášku Jacka Nicholsona z Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem: „Ale zkusil jsem to, ne? Kristaboha aspoň jsem to zkusil!“